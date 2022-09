À l’époque du système des pensionnats canadiens, à la fin du mois d’août, les enfants autochtones ont été rassemblés et ramenés à l’école.

L’automne est une période difficile pour les survivants, car les souvenirs du départ de la maison sont évoqués et aggravés par la discussion omniprésente sur les pensionnats dans la préparation du 30 septembre, jour de la vérité et de la réconciliation, a déclaré Gloria Morgan, Premières nations de Splatsin.

Morgan est présidente à la retraite du conseil d’administration du Collège Okanagan, avocate et arbitre fédérale du Processus d’évaluation indépendant des pensionnats indiens, ancienne membre de la GRC et survivante des pensionnats indiens.

Elle a passé quatre ans au pensionnat avec cinq de ses frères et sœurs. Après quatre ans, Morgan a été envoyé en famille d’accueil pendant encore quatre ans.

“Pendant huit ans de ma vie, j’ai été loin de chez moi, de ma famille, de mes amis, de ma communauté, de ma langue, de ma culture.”

Bien que la chute soit un déclencheur pour les survivants, c’est aussi une période importante de l’année, où les personnes touchées par les pensionnats partagent des histoires et parlent de leurs souffrances.

“C’est un processus de guérison pour mon peuple, ainsi que de transfert de connaissances et de création de relations.”

Elle a passé une carrière à écouter des histoires de survivants et à partager ses connaissances.

Morgan a parcouru le pays en tant qu’arbitre dans le cadre du Processus d’évaluation indépendant des pensionnats indiens, écoutant « les histoires les plus horribles que vous puissiez imaginer » des survivants.

Ensuite, sur la base d’une série de mesures, elle offrait une compensation pour leurs souffrances au pensionnat.

Bien qu’elle ait pris sa retraite de sa carrière à la GRC et en tant qu’avocate, Morgan siège toujours aux conseils d’administration de la Provincial Health Services Authority et n’a pas fait son travail pour aider les survivants.

“Je dois continuer d’essayer… il y a tellement de travail à faire.”

Elle espère que la Journée de la vérité et de la réconciliation inspire le partage des connaissances et crée la compréhension au sein de la société.

« Je veux que les gens voient la personne, pas le stéréotype. “

