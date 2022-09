“Tellement de potentiel”: Virgil van Dijk s’extasie sur la rumeur de la cible de Manchester United

Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet)Virgil van Dijk a chanté les louanges de Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) cible Jurrien Timber.

Ajax (s’ouvre dans un nouvel onglet) demi-centre Timber – un coéquipier international des Pays-Bas (s’ouvre dans un nouvel onglet) le capitaine Van Dijk – était fortement lié à un déménagement à Old Trafford pour retrouver Erik ten Hag au cours de l’été.

Le joueur de 21 ans est finalement resté à l’Ajax – apparemment pour assurer un football régulier à l’approche de la Coupe du monde 2022 – mais les spéculations autour de son avenir persistent.

Selon le supremo de transfert Fabrizio Romano dans sa colonne pour PrisHors-jeu (s’ouvre dans un nouvel onglet)Il est peu probable que Timber quitte l’Ajax avant au moins l’été prochain – mais Van Dijk a déjà de très grands espoirs pour son compatriote, qui peut également jouer à l’arrière droit.

Jurrien Bois (Crédit image : Andre Weening/Agence BSR/Getty Images)

S’exprimant avant le choc de la Ligue des Nations des Pays-Bas avec son rival belge dimanche soir – leur dernier match avant la Coupe du monde – Van Dijk a dit (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“Je n’étais pas aussi avancé que [Timber] est maintenant [when I was the same age].

“Je n’ai que des éloges pour lui. C’est un grand joueur et un vrai professionnel.

“Il a tellement de potentiel. J’espère qu’il pourra se développer davantage. Ensuite, tout ira bien, je pense.”

Timber a remporté sa huitième sélection néerlandaise jeudi soir, en commençant aux côtés de Van Dijk et Manchester City (s’ouvre dans un nouvel onglet)Nathan Ake dans un dos trois alors que les Oranje sont restés en tête du groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des Nations avec une victoire 2-0 à l’extérieur contre la Pologne

L’équipe de Louis van Gaal entame sa campagne pour la Coupe du monde le 21 novembre, face au Sénégal lors du deuxième match du tournoi dans le groupe A, où elle est également rejointe par l’Équateur et le pays organisateur, le Qatar.