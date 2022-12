“Tellement bon d’être à la maison”: Brittney Griner quitte le centre médical et prévoit le retour de la WNBA | Nouvelles du monde

La star du basket-ball américain Brittney Griner a été libérée d’un centre médical au Texas et a fait ses premiers commentaires publics après sa libération d’une colonie pénitentiaire russe.

Griner, qui était libéré lors d’un échange de prisonniers pour le marchand d’armes russe condamné Viktor Bout, a séjourné au Brooke Army Medical Center au Texas pendant huit jours après son retour sur le sol américain, selon CNN.

Dans un post sur Instagram, la joueuse de 32 ans a déclaré qu’elle avait l’intention de revenir au basket et de jouer dans la saison de la Women’s National Basketball Association (WNBA).

Elle a déclaré: “C’est si bon d’être à la maison! Les 10 derniers mois ont été une bataille à chaque tournant creusée profondément pour garder ma foi et c’est l’amour de tant d’entre vous qui m’a aidé à continuer…

“Je tiens également à préciser une chose : j’ai l’intention de jouer au basket pour Phoenix Mercury de la WNBA cette saison.”

Le centre all-star avec Phoenix Mercury a été arrêté dans un aéroport de Moscou en février lorsque des agents des douanes ont déclaré avoir trouvé des cartouches de vape contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages.

Elle a plaidé coupable lors de son procès en disant qu’elle avait utilisé les cartouches pour soulager la douleur des blessures sportives et a été condamnée à neuf ans de prison.

En novembre, son équipe juridique a déclaré qu’elle était transféré dans l’une des colonies pénitentiaires les plus notoires de Russieoù d’anciens détenus ont décrit la torture, les passages à tabac et les conditions de travail forcé.

La médaillée d’or olympique est revenue aux États-Unis la semaine dernière et a retrouvé les membres de sa famille, dont sa femme Cherelle.

Dans sa déclaration, Griner a également déclaré qu’elle utiliserait sa plate-forme pour aider à ramener d’autres Américains de Russie, y compris l’ancien marine américain Paul Whelan, qui purge une peine de 16 ans dans une colonie pénitentiaire russe.

La détention de Griner a provoqué de nouvelles frictions entre Moscou et Washington, car le gouvernement américain a fait valoir qu’elle avait été détenue à tort.

Il a été largement condamné par les militants, dont l’ancienne star de la NBA Dennis Rodman, qui a déclaré qu’il prévoyait de s’envoler pour la Russie dans le but de libérer le basketteur américain.

Griner a été échangé contre Bout, connu sous le nom de “marchand de la mort”, et était l’un des marchands d’armes les plus notoires au monde, vendant des armes à des États voyous, à des groupes rebelles et à des seigneurs de guerre meurtriers en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.

Phoenix Mercury débutera la saison 2023 le 19 mai.