Les propriétaires de PlayStation 5 signalent des publicités sur l’écran d’accueil de l’appareil. Malheureusement, les publicités semblent plutôt difficiles à désactiver, et certaines sont également des publicités obsolètes et/ou un contenu déroutant.

Les publicités, visibles sur les écrans d’accueil des utilisateurs lorsqu’ils survolent un titre de jeu, ne peuvent être supprimées que si vous vous déconnectez d’Internet, IGN rapporté aujourd’hui. Cependant, cela bloquerait de nombreuses fonctionnalités de la console. Le tableau de bord de la PS5 contenait auparavant des publicités, mais pas sur l’écran d’accueil.

Avant ce développement récent, les gens voyaient des illustrations de jeu s’ils survolaient une icône de jeu sur l’écran d’accueil de la PS5. Désormais, cela ferait apparaître des publicités obsolètes. Par exemple, IGN a rapporté avoir vu une annonce pour Spider-Man : à travers le Spider-Verse « bientôt en exclusivité en salles » au survol du Spider-Man de Marvel : Miles Morales jeu. Les webheads se rappelleront bien sûr que le film Spider-Verse est sorti en juin 2023.

De même, aller à NBA 2K25 aurait montré un annonce pour obtenir un accès anticipé. Mais le jeu est sorti au début du mois.

Selon IGN, il semble que la console « récupère les dernières nouvelles pour chaque jeu, qu’il s’agisse d’une vidéo YouTube, de notes de mise à jour ou même de l’annonce d’un jeu entièrement différent ». Cela signifie que tous les jeux n’affichent pas de publicités. Au lieu de cela, certains affichent une image pour un Vidéo YouTube sur le jeu ou une note sur les notes de mise à jour ou les mises à jour du jeu.

Il semble également y avoir des confusions, avec MP1er rapportant avoir vu un annonce pour le Les aventures LEGO Horizon jeu en survolant l’icône de Horizon Zéro Aube. La publication a écrit : « La publicité fait également[s it] déroutant un peu, car… on dirait que vous jouez à LEGO Horizon Adventures et non au réel Nous jouons au jeu Horizon.

Certains jeux, comme Astro Botcependant, ne semblent pas être affectés par les changements, selon IGN.

Agacé et confus

Les joueurs ayant remarqué le changement se sont tournés vers le Web pour partager leur agacement, leur déception et, parfois, leur confusion concernant le contenu soudainement forcé sur l’écran d’accueil de la PS5.

« En tant que personne jouant à la série Spiderman maintenant, cela m’a complètement dérouté », a déclaré Crack_an_ag via Reddit.

D’autres exhortent Sony à supprimer la fonctionnalité ou à la corriger afin qu’elle puisse être utile, tandis que d’autres soutiennent que la fonctionnalité ne pouvait pas être utile de toute façon.

« Forcer chaque jeu à faire de son tableau de bord sa dernière actualité est TELLEMENT stupide, car aucun jeu n’utilise la fonctionnalité d’actualité de manière cohérente », a déclaré Jackcos, utilisateur de Reddit. a écrit.

Sam88FPS, quant à lui, noté que les publicités les ont conduits de Xbox à PlayStation :

L’une des principales raisons pour lesquelles j’ai quitté Xbox était le fait qu’ils ont commencé à construire l’interface utilisateur Xbox autour des publicités et des push. [Game Pass]. Espérons que Sony écoute davantage car Xbox a absolument refusé de le faire. En fait, ils ont même ajouté des publicités de démarrage en plein écran lmao.

On ne sait pas exactement ce qui a motivé ce changement. Certains soupçonnent que cela est lié à la mise à jour du firmware 24.06-10.00.00. Mais cette mise à jour est sortie le 12 septembre et, comme l’IGN l’a noté, ses notes de mise à jour ne disent rien à ce sujet. Compte tenu des problèmes évidents et de la diversité du contenu affiché, il est possible que Sony résolve certains problèmes et qu’à terme, le contenu affiché sur les écrans d’accueil des utilisateurs devienne plus pertinent ou cohérent. Le changement est également intervenu quelques jours après qu’un développeur a affirmé que Sony a perdu 400 millions de dollars après avoir tiré le Concorde jeu en ligne après seulement deux semaines, ce qui a suscité des fouilles chez Sony et des théories non confirmées selon lesquelles Sony essaierait de compenser ses pertes financières avec des publicités.

Ars Technica a contacté Sony pour lui expliquer pourquoi il a décidé d’ajouter des publicités non amovibles à l’écran d’accueil de la PS5 et concernant le contenu obsolète et par ailleurs déroutant affiché. Nous vous ferons savoir si nous avons une réponse.