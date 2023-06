Telle mère, telle fille : les champions de salle de bal et de musique latine mettent en valeur le talent canadien à l’étranger, à 40 ans d’intervalle

Blackpool peut sembler être une ville balnéaire ordinaire au Royaume-Uni, connue pour sa tour et ses divertissements sur les quais, mais elle abrite également la plus ancienne et la plus prestigieuse compétition de danse latine et de salle de bal au monde.

Et malgré sa faible popularité au Canada comparativement à l’Europe et à l’Asie, les Canadiens excellent dans ce sport.

Les quadruples finalistes mondiales Virginie Primeau et Nikita Druzhynin, venues à Blackpool de la Rive-Sud de Montréal, ont battu plus de 100 couples dans la catégorie salle de bal amateur (c’est-à-dire les professionnels âgés de 18 à 30 ans) et ont atteint les demi-finales cette semaine.

Le festival de danse de Blackpool remonte à 1920 et se tient chaque année dans la salle de bal Empress, à l’intérieur du site historique des jardins d’hiver de la ville. Des milliers d’athlètes, de plus de 50 pays, concourent chaque année. En 2023, un total de 18 couples canadiens ont participé au championnat.

Pour Primeau, 13 fois championne canadienne, représenter son pays sur la scène mondiale est un rêve devenu réalité.

« Je suis généralement la seule à agiter le drapeau. Cela le rend encore plus spécial », a-t-elle déclaré.

Le couple a commencé à danser ensemble en 2018, lorsque Primeau a réservé un billet aller simple pour Kiev, en Ukraine, pour un essai avec Druzhynin, triple champion d’Ukraine.

Ils se connaissaient en tant que concurrents, mais ont ensuite décidé de combiner leurs talents et de danser ensemble, dans le but d’obtenir de meilleurs résultats en couple.

Primeau, à gauche, et Druzhynin se tiennent devant la salle de bal Winter Gardens à Blackpool le 30 mai, la veille de la compétition. (Bogdan Lytvynenko/CBC)

Druzhynin a déménagé au Canada fin 2020 après avoir terminé sa maîtrise en gestion de l’innovation à Kiev. C’est à ce moment-là qu’il a été initié à la tradition de la salle de bal de Primeau, qui se perpétue dans la famille depuis des décennies.

Le Blackpool Dance Festival est un endroit spécial non seulement pour Virginie Primeau, mais aussi pour sa mère, Christiane Primeau, elle-même championne de Blackpool.

Elle a été lauréate de la catégorie Rising Star Latin en 1984.

Un héritage familial

Pour Christiane Primeau, maintenant juge de salle de bal internationale et juge latine, Blackpool est l’une des rares occasions où elle peut simplement s’asseoir et profiter du tournoi lorsque sa propre fille participe.

Mais elle dit que près de 40 ans plus tard, l’intensité émotionnelle est la même, sinon plus forte.

« Je trouve plus difficile de voir votre enfant danser que de danser vous-même. Parce que quand vous dansez, vous pouvez contrôler les choses. Et quand votre enfant danse, vous aimeriez l’aider, mais vous ne pouvez pas le changer », a déclaré Christiane. . « Tout ce que vous pouvez faire, c’est soutenir. »

Primeau et son mari, André Poirier, ont formé des générations de danseurs, y compris leur fille et Druzhynin, au Centre de danse Primeau Poirier de la banlieue montréalaise de Mercier, au Québec.

L’année dernière, Primeau et Poirier – qui, comme Primeau et Druzhynin, sont devenus partenaires de danse après avoir été rivaux pour la première fois – ont vu le jeune couple se qualifier pour la ronde finale de Blackpool.

Primeau, à gauche, et son mari André Poirier regardent leur fille concourir dans la catégorie salle de bal amateur à Blackpool. (Bogdan Lytvynenko/CBC)

« Virginie a le tempérament d’une olympienne », a déclaré sa mère. « Elle est très énergique, en feu, plus sanguine, tandis que Nikita est plus calme, plus tempérée. Ils se complètent donc très, très bien. »

Virginie dit que participer à des compétitions comme Blackpool demande beaucoup de sacrifices.

« C’est notre vie. C’est tout ce que nous faisons », a déclaré Primeau. « Certains nous traiteraient de fous, mais nous mettons tout notre argent et notre énergie dans notre danse. Nous nous entraînons quatre heures par jour, nous enseignons [dancing] le reste de la journée – nous sommes donc debout à danser, à enseigner ou à nous entraîner toute la journée. »

Ce qui rend le championnat de Blackpool spécial

Pour la plupart des danseurs, le concours de Blackpool est considéré comme l’apogée de leur carrière dans la salle de bal et latino.

Officiellement reconnu comme un sport par le Comité International Olympique, le bal et le latin se compose de 10 danses, avec cinq dans chaque programme.

Dans le programme de salle de bal (Standard), où Primeau et Druzhynin s’affrontent, les danseurs doivent maîtriser la valse lente, le tango, la valse viennoise, le foxtrot et le quickstep.

Jusqu’à 20 couples s’affrontent sur la piste de danse à chaque manche, disposant d’une minute et 30 secondes par danse pour impressionner les juges et se qualifier pour le tour suivant. En plus de se concentrer sur la technique et le rythme de chaque danse, les athlètes doivent également éviter de heurter d’autres couples.

Primeau et Druzhynin interprètent la valse avec 11 autres couples sur la piste de danse lors des demi-finales de Blackpool le 31 mai. (Bogdan Lytvynenko/CBC)

Samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble et jive sont les cinq danses latines. Dans ce programme, les costumes et les mouvements sont plus représentatifs de l’ambiance sud-américaine : la plage, le soleil, la fiesta.

Bien que la technique et la musicalité soient la clé du succès dans n’importe quelle compétition, la salle de bal et le latin ne se limitent pas au mouvement pur.

« Le plus important, c’est de s’amuser et de s’amuser », a déclaré Virginie Primeau, ajoutant que c’est l’énergie déployée sur la piste de danse qui impressionne le plus les spectateurs.

Avec une capacité de 3 000 personnes à la salle de bal Empress, l’événement a accueilli des dizaines de milliers de spectateurs entre le 25 mai et le 2 juin de cette année.

« C’est définitivement un privilège de pouvoir le faire », a déclaré Natalie Hayes, organisatrice du Blackpool Dance Festival, dans une interview avec CBC News. « Quand tu vois tout le monde là-bas, que tout se met en place, ça te donne un vrai buzz chaleureux, tu sais? »

Perturbations dues au COVID-19, guerre

En plus d’avoir été annulée en 2020, au début de la pandémie de COVID-19, la seule autre fois où la compétition de Blackpool a été suspendue, c’était pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 1941 et 1945.

Malgré la popularité de ce sport en Europe de l’Est, de nombreux couples ukrainiens ne se sont pas rendus à Blackpool cette année, pour une raison similaire.

« Ils se cachent simplement dans des abris et essaient de survivre », a déclaré Druzhynin, qui reste en contact étroit avec ses concurrents de danse ukrainiens. « Comment peut-on parler de danse quand la question est : peuvent-ils survivre ?

« Je pense que pour beaucoup de gens, [the Russian invasion] ruiné leur carrière. »

Les danseurs interprètent le cha-cha lors du premier tour de la catégorie latine amateur le 28 mai. (Bogdan Lytvynenko/CBC)

Hayes a également noté une moindre présence d’Ukrainiens à Blackpool. Elle a déclaré que le tournoi avait pris la décision de ne plus afficher les pays des athlètes, en raison de la guerre en Ukraine.

« Tout le monde danse comme un neutre, comme eux-mêmes dans la salle de bal », a-t-elle déclaré. « J’espère que cela changera à l’avenir. »

Faire revivre la ville

Parmi les Britanniques, Blackpool n’a pas une grande réputation.

Abritant l’un des plus anciens systèmes de tramway au monde, cette ville de 140 000 habitants attire les touristes depuis le milieu des années 1700. Maintenant, cependant, les habitants décrivent souvent Blackpool comme une ville qui a dépassé son apogée.

Le festival de danse contribue à inverser cet effet, jouant un rôle crucial dans l’industrie touristique de la ville à ce jour.

« C’est un événement énorme pour nous », a déclaré Coun. Lynn Williams, leader du Blackpool Council et membre du cabinet pour le tourisme, les arts et la culture.

La ville est connue localement pour ses jetées au bord de la mer d’Irlande, la tour de Blackpool du XIXe siècle, ses casinos, ses montagnes russes et ses spectacles pour tous les âges.

Des dizaines de touristes et d’habitants se rassemblent à la jetée centrale de Blackpool un dimanche après-midi, le 28 mai. (Bogdan Lytvynenko/CBC)

Le Blackpool Dance Festival rapporte environ 6 millions de livres sterling (10 millions de dollars canadiens) par an à l’économie locale, selon Williams.

« C’est merveilleux d’avoir cette entreprise. [The tournament] dure deux semaines, c’est donc une journée très importante dans le calendrier pour nous », a déclaré Williams. « Et que cela continue longtemps ! »

La ville est également une destination incontournable de la populaire émission britannique Viens danser strictementoù des célébrités et leurs partenaires de danse professionnels se dirigent vers la salle de bal de la tour de Blackpool comme symbole de l’atteinte d’une étape clé du spectacle.

Et après?

Atteindre la demi-finale de Blackpool est un exploit dont de nombreux danseurs de salon ne peuvent que rêver.

Au cours de la dernière année, Primeau et Druzhynin se sont qualifiés pour les finales des deux autres compétitions majeures en Angleterre : les UK Open Championships à Bournemouth et les International Ballroom Dancing Championships à Londres. Leurs résultats sont une première dans toute l’histoire de la danse au Canada.

Le couple a avoué qu’il visait plus à Blackpool.

« C’est donc la nature de ce sport. C’est la vie », a déclaré Primeau. « Mais nous nous sommes vraiment amusés ce soir. … Je pense en fait que c’était l’une de nos meilleures demi-finales de tous les temps, nos professeurs sont également très contents de nous. »

En fait, le couple a une autre raison d’être fier, cette fois en tant qu’enseignant. La semaine dernière, leurs élèves Richard Leclerc et Martine Lambert ont atteint la finale du British Open Over 50 Ballroom Championship à Blackpool cette année.

Ensuite, Druzhynin et Primeau ont déclaré qu’ils prévoyaient concourir partout en Amérique du Nord cet été.

Druzhynin et Virginie dansent la valse dans la salle de bal Empress de Winter Gardens au Blackpool Dance Festival le 31 mai. (Bogdan Lytvynenko/CBC)

L’année prochaine, la mère de Primeau prévoit d’être de retour aux Jardins d’hiver à l’occasion du 40e anniversaire de son propre triomphe là-bas.

Christiane Primeau a noté que la danse de salon et la danse latine étaient très populaires au Canada dans les années 1980, mais que la reconnaissance du sport a progressivement diminué au cours des décennies qui ont suivi.

Récemment, cependant, elle a remarqué « le début d’une nouvelle vague » de bal et de danse latine en Amérique du Nord, et elle espère que les résultats de sa fille inspireront d’autres Canadiens à se joindre au monde de la danse.

Et sa fille est déterminée à revenir pour plus.

Virginie Primeau a déclaré : « Les Canadiens peuvent s’attendre à nous revoir à Blackpool en 2024. Nous reviendrons à coup sûr — chaque année jusqu’à notre retraite.