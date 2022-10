‘Tell Me Lies’ Boss sur les plans de la saison 2 et ce twist final (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Hulu

Le château de cartes de Lucy s’est effondré à la fin du Dis-moi des mensonges finale de la saison 1. Non seulement Stephen et Diana se sont remis ensemble, Stephen n’ayant même pas eu la décence de rompre avec Lucy en premier, mais Lucy a répondu en se saoulant tellement qu’elle a couché avec Evan. Ce n’est pas le bon moment pour être Lucy Albright.

Plus d’actualités “Dis-moi des mensonges”:

HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Dis-moi des mensonges créateur et showrunner Meaghan Oppenheimer à propos de cette finale qui change la donne pour Stephen, Diana et Lucy. Alors que Lucy était sous le choc, Meaghan a déclaré que Lucy “avait mérité ce moment” après la façon dont elle avait traité Diana. De plus, il y a eu une mention de Drew en 2015 qui a inévitablement suscité la question : que lui est-il arrivé ? Meaghan a parlé de tout cela et a révélé ce que la saison 2 apporterait également.

D’abord et avant tout, Bree sait-elle qu’Evan et Lucy couchent ensemble ? Ou ne sait-elle toujours pas ?

Meaghan Oppenheimer : Elle ne fait pas.

Est-ce que quelqu’un d’autre sait ce qui s’est passé ?

Meaghan Oppenheimer : Dans les années à venir ?

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Ouais.

Meaghan Oppenheimer : Je veux dire, je pense que Pippa sait probablement.

Dans la chronologie ultérieure, Stephen est fiancé à Lydia, ce qui est un gros problème compte tenu de sa connexion avec Lucy. S’il y avait une saison 2, vous plongeriez-vous dans les origines de cette relation ?

Meaghan Oppenheimer : Dans la saison 2, nous serons peut-être plus dans le scénario pour adultes que dans la saison 1, mais nous serons toujours principalement concentrés sur les années universitaires. Le but est qu’il y ait tous ces petits œufs de Pâques qui sont abandonnés en 2015, comme ce qui est arrivé à Drew, comment Lydia et Steven se sont réunis… ces choses sont toutes des choses que nous découvrons pendant les années universitaires. Si nous verrons toute l’évolution de la façon dont Steven et Lydia se sont impliqués dans la saison 2, ce sera probablement une combustion plus lente, mais nous les verrons certainement commencer à interagir dans la saison 2.

Lien connexe Lié: Grace Van Patten : 5 choses à savoir sur l’actrice principale de “Tell Me Lies”

En parlant de Drew, nous entendons Evan dire à Lucy de donner une pause à Wrigley parce que c’était récemment l’anniversaire de son frère. Drew est-il mort ?

Meaghan Oppenheimer : Je ne peux pas dire ça. Il a eu des moments difficiles, cependant. Je dirai cela.

Est-ce quelque chose qui s’est peut-être passé récemment, ou est-ce quelque chose qui s’est passé à l’université ?

Meaghan Oppenheimer : C’est quelque chose qui se déroulera plus probablement dans la saison 2 pendant les années universitaires.

Nous devons parler de ce moment de fête épique avec Stephen et Diana qui se remettent ensemble et descendent les escaliers devant Lucy. C’est la chose la plus 2008 avec «Mr. Brightside” jouant. Parlez de ce moment entre eux trois. Diana a eu le dernier rire cette fois.

Meaghan Oppenheimer : Je sais. Donc, ce moment où ils descendent les escaliers ensemble est quelque chose qui est dans le livre que j’ai juste adoré. Je pouvais le visualiser si clairement quand j’ai lu cette scène, donc je savais que je voulais garder ça. C’était probablement l’un des plus gros décors que j’ai gardé du livre. C’était drôle parce que lorsque nous l’avons monté et que j’ai eu le montage pour la première fois, je n’étais pas tout à fait sûr de savoir comment faire fonctionner la scène. Juste parce que dans le montage parfois c’est comme, oh, comment ça marche ? Nous essayions de comprendre la musique. Au début, nous faisions de la musique plus sombre et en faisions ce moment plus émouvant. Et puis j’ai dit à l’éditeur: «Pourriez-vous simplement mettre ‘M. Brightside ? Pouvons-nous simplement entendre ce que cela ressemble? Parce que je pensais qu’il y aurait juste quelque chose d’aussi mordant et ironique et plutôt méchant d’une certaine manière. Nous l’avons mis et automatiquement nous étions tous comme, oh mon dieu, c’est la chanson. Cela a juste fait le moment. Aussi horrible que cela puisse être et dévastateur pour Lucy, il y a une horreur malicieuse qui m’a semblé un peu appropriée. Si vous le rendez trop sombre, il devient trop mélodramatique.

J’ai l’impression que la boucle a été bouclée après que Lucy ait affiché sa relation avec Stephen devant Diana au festival.

Meaghan Oppenheimer : Absolument. Je pense que Diana a été sous-estimée par Lucy tout au long de la saison. Elle jouait un jeu très différent de celui de Lucy, mais elle allait toujours gagner. Aussi, je pense que Lucy a en quelque sorte fait son lit. Même si nous nous soucions de Lucy et aimons Lucy, elle s’est comportée comme une connasse. Elle a un peu gagné ce moment de Diana.

Je trouve la relation de Diana avec Stephen tout aussi fascinante que celle de Stephen et Lucy. Elle continue de retourner vers ce type alors qu’elle pourrait facilement continuer sa vie. Pourquoi voulait-elle se remettre avec Stephen ? Pourquoi veut-elle toujours l’aider ? Est-ce juste pour se venger de Lucy ?

Meaghan Oppenheimer : Je pense que c’est beaucoup de raisons. Je pense qu’elle l’aime sincèrement. Je pense qu’elle voit des défauts en lui et des défauts dans sa vie qu’elle n’a pas personnellement, elle est donc capable d’avoir beaucoup d’empathie pour cela. Je pense qu’elle est aussi juste quelqu’un qui résout les problèmes. Elle voit ce gâchis d’une personne et elle se dit “Je peux le réparer”, ce qui est le baiser de la mort. Tant de gens ont ce problème. J’ai certainement eu ce problème. Mais aussi, c’est comme si quelqu’un voulait ton jouet, tu le voulais encore plus. C’est tellement drôle pour moi quand je regarde Le célibataire, ces filles tombent amoureuses de ce gars. Par exemple, 90 % d’entre eux finissent vraiment par aimer ce type. Et je me dis, si tu le rencontrais à une fête avec 20 autres mecs, tu l’aimerais ? Mais c’est parce que tout le monde est tellement concentré sur ce type que vous vous dites automatiquement : “J’ai besoin qu’il me choisisse”. Je pense que ce n’est pas le plus merveilleux des motifs, mais je pense que c’est relatable, surtout à cet âge.

Lucy a toujours le secret de la mort de Macy sur la tête de Stephen. Pourquoi pensez-vous qu’il a pris ce risque en sachant ce que Lucy pouvait faire avec ce secret ?

Meaghan Oppenheimer : Parce que dans cette scène quand elle le menace en quelque sorte, il la menace en retour et évoque ce qu’elle a fait Wrigley, la façon dont elle recule et est immédiatement terrifiée… Je pense qu’il sait qu’il n’y a aucun moyen qu’elle le dise parce que cela signifierait s’impliquant également. Elle est vraiment foutue et elle a endommagé ses amitiés pour cette relation. Elle a trahi Pippa et elle a beaucoup à perdre.

Diana est également prête à faire beaucoup pour Stephen, mais pensez-vous que Stephen sait que peut-être Diana ne garderait pas ce secret comme Lucy l’a fait ?

Meaghan Oppenheimer : C’est une bonne question. Je pense qu’il n’y a probablement pas pensé à moins que cela ne soit présenté comme un problème réel. Je pense qu’il est tellement dans le moment et ce qui doit être fait maintenant. Je ne sais pas. J’ai l’impression qu’il existe un monde dans lequel il pourrait amener Diana à garder le secret parce qu’il est un tel maître manipulateur. Je pense qu’il s’y prendrait d’une manière différente de celle qu’il avait avec Lucy parce que je pense que Diana n’est pas aussi facilement manipulable ou aussi facilement éclairée au gaz. Mais je pense qu’il pourrait probablement lui faire garder le secret aussi.

Nous avons parlé il y a quelques semaines de la façon dont Lucy connaissant le secret de Stephen a vraiment donné à Lucy une monnaie avec lui qu’elle n’avait pas auparavant. Nous avons vu comment cela s’est retourné contre elle et comment le fait d’être dans cette relation l’a changée et l’a rendue beaucoup plus manipulatrice et a endommagé ses relations. Entre Stephen et Diana et maintenant trahir son amie Bree avec Evan, comment ces choses vont-elles changer Lucy dans la saison 2 ?

Meaghan Oppenheimer : Je pense que nous allons rencontrer une Lucy beaucoup plus vulnérable. Je pense qu’elle a bu du Kool-Aid et qu’elle a été sous le charme d’avoir Stephen à ses côtés et qu’elle se sentait assez puissante. Je pense que beaucoup de ses propres erreurs lui seront très claires au début de la saison 2 à quel point elle a blessé des gens qui étaient vraiment bons pour elle. Je pense que nous trouverons probablement une Lucy plus gentille et plus douce parce que je pense que c’est une personne gentille. Elle a des murs, et elle est parfois en désordre, mais je ne pense pas qu’elle soit intrinsèquement cruelle. Je pense qu’elle est devenue cruelle à cause de Stephen.

Nous savons que la relation de Stephen et Lucy se poursuit pendant plusieurs années. Quand la saison 2 reprendrait, Lucy panserait-elle ses plaies ? Serait-elle au stade de la colère ? Où en serait-elle avec ses sentiments envers Stephen ?

Meaghan Oppenheimer : Je pense que la saison 2 devrait explorer certaines des vies romantiques de Stephen et Lucy loin l’une de l’autre, ou du moins une partie du temps. Ils ne seraient pas ensemble en début de saison. Je pense qu’il serait vraiment intéressant de voir un nouvel intérêt amoureux pour Lucy qui a été foiré et compliqué de manières très différentes et de la voir essayer de désapprendre certains des comportements qu’elle a appris de Stephen et probablement échouer à désapprendre ces choses. Mais je pense qu’il y aura de la rage là-bas, et il y aura absolument des complots de vengeance qui se produiront à un moment donné.