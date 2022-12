Tell Me Everything cast: Qui joue dans l’émission ITV?

TELL Me Everything est le dernier drame pour adolescents incontournable d’ITV.

La série en six parties suit un groupe de jeunes alors qu’ils naviguent dans la vie – et tous les hauts et les bas qui accompagnent l’adolescence.

TVI

Tell Me Everything raconte l’histoire de six adolescents qui grandissent en Grande-Bretagne[/caption]

Qui est au casting de Tell Me Everything ?

Eden H. Davies

Rex

Eden H Davies, 18 ans, joue Jonny Murphy dans le drame de la majorité.

Son personnage est la vie et l’âme de la fête – confiant, drôle et audacieux – exactement ce à quoi vous vous attendez.

Cependant, derrière sa personnalité charismatique se cache un jeune adolescent aux prises avec sa santé mentale.

Après avoir souffert d’un épisode de dépression non diagnostiqué pendant les vacances d’été, Johnny a du mal à se confier à ses amis les plus proches – alors se tourne plutôt vers les forums en ligne pour exprimer ses sentiments les plus sombres.

Lire la suite dans la télévision CRAINTES POUR FREDDIE Le fils de Freddie révèle que l’hôte de Top Gear est “chanceux d’être en vie” après son crash parti trop tôt Le talk-show d’Ellen DeGeneres, le DJ Stephen “tWitch” Boss, décède “par suicide” à l’âge de 40 ans

Et pour Eden, c’est son tout premier rôle à la télévision.

L’étoile montante a fréquenté le Théâtre national de la jeunesse dès l’âge

de 14 – et c’est là qu’il a entendu parler du nouveau drame ITVX.

Eden a déclaré: «Je venais juste de commencer à chercher correctement des emplois lorsque cette opportunité parfaite s’est présentée. C’était le destin et parce que je m’entraînais depuis un moment, je sentais que j’étais prêt à encaisser ça.

S’exprimant sur l’importance de l’émission, Eden a ajouté: “Je pense qu’il est très important de représenter la santé mentale de manière précise et responsable et dans une situation réelle.





“Parfois, cela peut être raconté de ces grandes manières fantaisistes ou glamour et ce n’est pas ça. Ce que Tell Me Everything fait si bien – et je pense que ça aide parce que c’est britannique – c’est que nous décrivons vraiment la vie quotidienne honnêtement.

« C’est ce qui le rend plus puissant. C’est tellement important pour les gens qui vivent des situations similaires de comprendre que les autres le sont aussi et que ça ira mieux.

« C’est aussi important pour les gens qui ne passent pas par là

savoir que d’autres le sont et avoir une meilleure compréhension du processus et de ce qu’il faut surveiller. »

Callina Liang

Getty

Callina Liang est une actrice canadienne[/caption]

L’actrice canadienne Callina Liang joue le rôle de Mei.

L’histoire de Mei voit la jeune adolescente arriver à Welwyn Garden City – et avec son arrivée vient une toute nouvelle identité rebelle.

Le personnage de Callina forge un lien fort avec Jonny et le couple s’enivre l’un de l’autre – cependant, leur lien est construit de secrets à l’insu de Jonny.

Callina Liang est titulaire d’un diplôme en interprétation du Collège des arts LASALLE et a été nommée récipiendaire « Top of the World » pour IGCSE Drama 2016.

Avant ses débuts à la télévision dans Tell Me Everything, la jeune actrice a joué divers rôles sur scène et a joué des rôles principaux dans plusieurs courts métrages.

Parlant de son personnage, Callina a déclaré: “Elle est si forte et pour une jeune fille qui traverse tout ce qu’elle traverse, je la respecte tellement.

« Elle ne prend rien à personne. Elle est tellement fougueuse. Elle se fiche de ce que les gens pensent. Ce sont des choses avec lesquelles j’ai lutté quand j’étais jeune.

“J’ai toujours été très conscient de ce que les gens pensaient de moi. J’avais un très bon système de soutien. J’avais mes amis alors que Mei n’en a pas

avoir quelqu’un. Je ne peux même pas commencer à imaginer comment elle le fait. J’ai donc beaucoup de respect pour elle. Elle est si forte. Et intelligent.”

Lauryn Ajufo

Getty

Lauryn Ajufo a fait ses débuts d’actrice dans le film primé Boiling Point[/caption]

L’étoile montante Lauryn Ajufo joue Neve – l’un des amis les plus proches et les plus anciens de Jonny.

Le scénario de Neve montre que la jeune adolescente navigue dans la vie tout en vivant dans l’ombre de sa sœur aînée, Timmi.

La jeune actrice en est peut-être aux premiers stades de sa carrière, mais elle a définitivement commencé à faire sa marque dans le monde du théâtre.

Sa première grande percée a eu lieu dans le film primé Boiling Point – et depuis, elle a trouvé ses rôles à l’écran.

Lauryn devrait également jouer dans un certain nombre de projections à venir, notamment Accusé, The F ** k it Bucket de Netflix et Luther.

Parlant de son temps sur Tell Me Everything et de ce dont elle est la plus fière, Lauryn a déclaré: «La crudité de celui-ci. Les histoires que nous racontons avec la crise d’identité et la sexualité et la santé mentale.

« Je pense que tout cela est si important. Quand cela sort, il y a une histoire pour tout le monde, ce qui n’est pas toujours le cas. Mais avec ce spectacle, je pense que c’est ce que nous avons fait.

Spike Fearn

Rex

L’acteur Spike Fearn a décroché un rôle dans le drame ITVX en tant que Louis.

Son personnage est intelligent, beau et vient d’une famille riche – mais l’apparence peut être trompeuse.

L’adolescent peut sembler ne pas avoir de soucis dans le monde, mais derrière sa personnalité insouciante se cache un adolescent aux prises avec l’anxiété sociale.

Et ce n’est pas la première fois que le jeune acteur décroche un rôle à ITV – il est également apparu dans le drame télévisé de 2019 Wild Bill.

Outre ses castings ITV, Spike a également joué dans un certain nombre d’autres productions télévisées et cinématographiques, notamment Newark, Newark, Never Let Me Go, Aftersun et The Batman.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les gens devraient regarder Tell Me Everything, Spike a expliqué : « C’est cru. C’est très réel. Il raconte à quoi ressemble vraiment la vie en grandissant et en allant à l’université. Tout le truc des médias sociaux est génial aussi. En plus d’être drôle, il y a du drame là-dedans. Cela vous rend heureux. Cela vous rend triste. C’est tout ce qu’une série devrait avoir. C’est une excellente télé.

Carla Bécasse

Getty

L’actrice Carla Woodcock a joué dans la saison 4 d’Ackley Bridge[/caption]

Carla Woodcock joue Zia, la star des médias sociaux de Tell Me Everything.

L’adolescente blonde et belle est cette fille à l’université avec qui tout le monde veut être le meilleur ami ou avec qui sortir – mais comme tout adolescent, Zia a ses insécurités.

Outre Tell Me Everything, la jeune star a fait ses débuts d’actrice en tant que Susie Garrett dans la série Netflix Free Rein.

Elle a ensuite été choisie pour le rôle de Marina Perry lors de la quatrième saison de la série Channel 4 Ackley Bridge en 2021.

Discutant de son rôle de Zia, Carla a déclaré: “Ce qui m’a intrigué à propos de Zia, c’est qu’elle pourrait être considérée comme la” fille populaire “et la” fille cool “, mais elle n’a pas cette énergie méchante qui est si souvent utilisée dans ces types de rôles. , en particulier avec les drames pour adolescents.

« Zia est très mature émotionnellement. Elle ne se déchaîne pas avec ses insécurités et n’essaie pas de rabaisser qui que ce soit. C’est une fille de fille, qui soutient les gens et les élève, ce qui est vraiment agréable à jouer.

Tessa Lucille

Rex

L’actrice Tessa Lucille est le dernier acteur à rejoindre le drame pour adolescents.

Elle joue Regan – la meilleure amie amusante et libre d’esprit de Zia, mais comme tous, il y a plus dans sa vie qu’il n’y paraît à première vue.

Et tout comme certaines de ses co-stars, Tessa est une étoile montante de l’industrie qui fait ses débuts à la télévision sur Tell Me Everything.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle espère que les téléspectateurs retiendront de l’émission, Tessa a déclaré: «J’espère que les gens en retireront la valeur des bonnes amitiés. Il y a beaucoup de très belles amitiés dans la série et il est important de savoir que même si vous traversez vos propres épreuves, vous pouvez avoir de bons amis et ils seront là pour vous et vous soutiendront tout au long de cette épreuve.

« Vous obtenez cela constamment prouvé dans l’émission. C’est bien de simplement discuter avec vos amis.

Quand est-ce que Dis-moi tout sur ITV?

La série complète est disponible en exclusivité sur la nouvelle plateforme de streaming ITVX d’ITV.

Les six épisodes de Tell Me Everything sont actuellement disponibles à regarder – donc la bonne nouvelle est que vous n’avez pas à attendre, vous pouvez vous asseoir, vous détendre et vous connecter.

ITV X a remplacé l’ancien ITV Hub – anciennement connu sous le nom d’ITV Player – et diffusera des séries exclusives qui ne peuvent être regardées que sous forme de flux en ligne.