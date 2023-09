Tell es-Sultan de Jéricho ajouté à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO | Actualités historiques

Jéricho, Cisjordanie occupée – Tell es-Sultan a été considérée comme un site du patrimoine mondial en Palestine, les Nations Unies la déclarant « la plus ancienne ville fortifiée du monde ».

Iyad Hamdan, directeur général du ministère du Tourisme et des Antiquités de Jéricho, a déclaré à Al Jazeera que la décision « renforce l’identité palestinienne et la reconnaissance internationale ».

Les ruines situées près de l’ancienne ville de Jéricho, en Cisjordanie occupée, ont vu leur statut spécial déclaré dimanche lors d’une réunion du Comité du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) à Riyad, en Arabie Saoudite.

Tell es-Sultan, un monticule ovale contenant des preuves d’activités humaines préhistoriques remontant au neuvième millénaire avant notre ère avec une source pérenne à proximité, se trouve à 10 km (6 miles) au nord-ouest de la mer Morte et à 1,5 km (près d’un mile) au nord de l’actuelle mer Morte. ville de Jéricho.

Des murs de fortification et des tranchées, ainsi que des vestiges de palais, d’escaliers et de tours du néolithique et de l’âge du bronze, ont été trouvé aussi.

Hamdan a dit : « Tel es-Sultan est la plus ancienne colonie agricole fortifiée dans laquelle les Palestiniens sont passés de la chasse et de la cueillette à l’agriculture et à la domestication des animaux. »

Hani Noureldin, professeur d’archéologie à l’Université Abu Dis de Jérusalem, a déclaré que le site « confirme l’étendue de l’importance de la civilisation humaine en Palestine ».

Tel es-Sultan est un « cas exceptionnel… caractérisé par sa dimension de transition entre les étapes de la chasse et de la cueillette de nourriture, vers un établissement stable qui possède les éléments de base des ressources naturelles », a déclaré Noureldin à Al Jazeera.

Il « représente le développement civil qui a caractérisé la région du Croissant Fertile en général, la Mésopotamie et le Levant, au cours des troisième et deuxième millénaires avant notre ère », a-t-il poursuivi.

La créativité des habitants du site, a expliqué Noureldin, « se reflétait dans les rituels funéraires, qui consistaient notamment à décorer des crânes humains avec une couche lisse de plâtre avant de les peindre avec des couleurs naturelles ».

Dites à Es-Sultan de rejoindre trois autres personnes désignées par l’ONU Sites du patrimoine mondial en Palestine : le lieu de naissance de Jésus, y compris l’église de la Nativité et la route de pèlerinage de Bethléem, la vieille ville d’Hébron et le « paysage culturel » du village de Battir au sud de Jérusalem.