Télévision, politique et pouvoir : le photographe Stefano De Luigi raconte les années Berlusconi en Italie

À travers son projet « TELEVISIVA », Stefano De Luigi vise à dénoncer le déclin culturel et la manipulation médiatique qui ont défini l’Italie lors de l’ascension politique de Silvio Berlusconi.

Au sommet de sa carrière, le magnat des médias Silvio Berlusconi, qui a été Premier ministre italien dans quatre gouvernements, contrôlait 90 % de la télévision nationale italienne.

Cet empire médiatique, qui s’étendait à la fois sur des chaînes privées comme Mediaset et sur la RAI, gérée par l’État, était un outil brillant, criard et bavard qu’il utilisait pour distraire, divertir et finalement influencer les masses.

Le photographe italien d’origine allemande Stefano De Luigi, témoin direct de cette situation, a passé plus d’une décennie (de 1994 à 2008) à capturer les coulisses des émissions de téléréalité et des programmes de divertissement les plus populaires d’Italie au cours de cette période de transformation.

Ses images en noir et blanc documentent le « dangereux déclin culturel » favorisé par le monopole médiatique de Berlusconi. De Luigi affirme : « L’idée principale derrière les programmes de Berlusconi était : ‘Amusez-vous, ne réfléchissez pas trop, laissez-moi les choses sérieuses.’ C’était une simplification, mais c’était le message qu’il a utilisé pour rendre les gens passifs. »

Son nouveau livre de photographies « TELEVISIVA », qui fera ses débuts à Paris Photo en novembre chez L’Artière, présente cette collection d’images.

Euronews Culture s’est entretenu avec De Luigi pour discuter de son inspiration derrière le projet, de ses réflexions sur le paysage médiatique et politique italien et des parallèles entre cette période et l’état actuel des médias et de la politique.

Euronews Culture : Quelle est l’idée derrière ce projet et pourquoi est-il temps de le sortir ?

Stéfano De Luigi : La grande histoire a été la façon dont un homme (Silvio Berlusconi), qui contrôlait une grande partie des médias en Italie, est devenu Premier ministre. Il fait un saut du monde économique au monde politique. Cela a représenté un changement radical dans l’un des pays occidentaux les plus importants. C’était la première fois qu’une chose pareille se produisait.

Je voyais l’Italie comme un laboratoire à la fois anthropologique et sociologique pour le reste du monde occidental. C’est pourquoi j’ai pensé qu’il était important de consacrer du temps à ce travail, afin qu’il puisse être compris par les gens, pas seulement en Italie, mais dans le monde entier. Après 30 ans, j’ai décidé de créer ce livre.

Avez-vous réalisé l’importance de documenter ce phénomène à l’époque, ou est-ce quelque chose qui est devenu plus clair avec le temps ?

Eh bien, tout d’abord, les travaux couvrent la période de 1994 à 2008. Pourquoi 2008 ? Car c’est à ce moment-là que Berlusconi a quitté le pouvoir. Deuxièmement, lorsque j’ai commencé ce travail, je ne vivais pas en Italie, j’étais en France. Cela m’a donné la chance de voir l’Italie de loin, ce que les Italiens vivant dans le pays ne pouvaient pas faire. Parfois, lorsque vous êtes complètement immergé dans une réalité, vous ne pouvez pas voir ce qui se trouve juste devant vous.

Dès le début, j’ai senti qu’il était urgent de documenter ce qui se passait. J’ai choisi la télévision parce que je voulais expliquer aux étrangers comment il était possible pour un magnat des médias de s’emparer du pouvoir politique dans un grand pays comme l’Italie.

Comment avez-vous réellement accédé à ce monde de la télévision et côtoyé les stars italiennes ?

À l’époque, la télévision n’était pas un milieu aussi fermé. Ce qui m’a facilité l’accès, c’est que je travaillais pour un magazine étranger. Les chaînes de télévision étaient quelque peu flattées qu’un photographe italien, travaillant pour une publication française, s’intéresse à leurs programmes.

Vous avez évoqué le déclin culturel de la télévision italienne et le fait que les émissions de l’époque promouvaient des valeurs superficielles. Que veux-tu dire par là ?

Il y a deux choses principales. Premièrement, la culture du « si vous ne pensez pas comme moi, vous êtes mon ennemi ». Il n’y avait pas de place pour la discussion ou la pensée critique, pourtant essentielles dans une démocratie.

Deuxièmement, la manière dont les femmes étaient représentées dans ces programmes était réductrice et objectivante. Leur image a été réduite, et je suis désolé de le dire, c’est très brutal, mais ils ont été traités comme des « morceaux de viande ». Cela faisait partie d’un mouvement populiste visant à limiter les droits des femmes.

En bref, pensez-vous que Berlusconi, en tant que magnat des médias, a utilisé la télévision comme un outil pour se lancer en politique, allant à l’encontre du fondement de la démocratie ?

Oui, exactement. L’idée principale des programmes de Berlusconi était : « Amusez-vous, ne réfléchissez pas trop, laissez-moi les choses sérieuses ». C’était une simplification, mais tel était le message. Il a utilisé les médias pour rendre les gens passifs.

Y a-t-il eu des émissions de télévision spécifiques qui ont été particulièrement emblématiques de ce changement dans la télévision italienne ?

Il y avait plusieurs programmes, tous envoyant les mêmes messages sur des chaînes différentes. A cette époque, la télévision italienne comptait six chaînes principales : trois chaînes privées contrôlées par Berlusconi et trois chaînes publiques, qui tombèrent ensuite également sous l’influence de son parti. Cela a créé une culture sur les six canaux principaux. Même les petites chaînes de télévision locales ont tenté de copier les formats nationaux à succès.

C’était comme une vague : partout où l’on regardait, ces programmes promouvaient une culture de superficialité. Certains participants à ces émissions ont même poursuivi leur carrière politique. Par exemple, une personne de la première édition de Grand frère est devenu porte-parole du gouvernement. Matteo Renzi, Matteo Salvini et d’autres ont participé à ces émissions avant de se lancer en politique.

Parlons des aspects esthétiques et techniques du projet. Que souhaitiez-vous capturer à travers vos photos ?

Tout d’abord, j’ai utilisé le noir et blanc car les programmes étaient diffusés dans des couleurs très saturées, vulgaires en quelque sorte. Je voulais créer une séparation, permettre aux spectateurs de voir les choses différemment. En figeant les moments clés, j’ai cherché à mettre en évidence les points les plus emblématiques et significatifs de ce dont j’ai été témoin.

J’ai exagéré le contraste avec des noirs très sombres et des blancs explosifs pour restituer l’impression que j’avais sur le plateau. C’était un environnement violent à bien des égards – plus encore que mon travail dans l’industrie de la pornographie. Ce que j’ai vu sur les plateaux de télévision était extrême, à la limite de quelque chose de presque pornographique.

Était-il important pour vous de capturer des moments francs ou avez-vous mis en scène l’un de vos sujets ?

Il est difficile de mettre en scène quoi que ce soit lorsqu’on travaille dans un environnement télévisuel. J’étais toujours à la recherche de moments qui révélaient la vérité sur ce dont j’étais témoin : le rôle des femmes, la manipulation du public et l’obsession de la célébrité. Il n’y avait pas de place pour le dialogue ou la nuance.

Tout était noir et blanc, nous contre eux. Cela reflétait une culture d’intolérance que je considérais comme une régression pour la société.

Pensez-vous que l’influence de la télévision a diminué dans la société moderne à cause des médias sociaux ?

Oui, définitivement. Aujourd’hui, le rôle que jouait autrefois la télévision a été repris par les médias sociaux. Les hommes politiques disposent désormais de leurs propres équipes de communication et de leurs propres spécialistes d’images. Pensez simplement à des gens comme Meloni, Salvini ou Trump. Les réseaux sociaux sont désormais la principale plateforme pour façonner l’opinion publique.

Qu’espérez-vous que les lecteurs retiendront de ce projet ? Et quel rôle voyez-vous jouer votre travail dans ce genre de débat ?

Vous savez, c’est toujours une question délicate. Une image peut-elle changer le monde ? Non, certainement pas. Mais si je peux ajouter un petit élément à la conscience des gens à travers mon travail, cela suffit. Je ne fais pas ça pour moi ; Je le fais pour communiquer quelque chose au plus grand nombre. C’est l’essence de mon travail de photographe documentaire.

Si je peux toucher la conscience d’une seule personne, pour moi, c’est une réussite. Donc, ce que j’espère, c’est que certaines personnes, lorsqu’elles verront les images, liront le livre et s’intéresseront au texte, en deviendront plus conscientes – surtout s’ils sont italiens et ont vécu cette époque.

Je veux qu’ils réfléchissent à ce qu’était l’Italie à cette époque et qu’ils aient peut-être un aperçu des dangers de manipulation, auxquels nous sommes tous confrontés quotidiennement dans nos vies. Il s’agit d’éveiller les consciences ; c’est une question de culture.

« TELEVISIVA » fera ses débuts à Paris Photo sous la direction de l’éditeur L’Artière.