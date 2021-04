Après avoir affronté Mère Nature le jour du déménagement, la course pour la veste verte de cette année voit le champ chasser Hideki Matsuyama, le premier golfeur japonais à mener après une manche du Masters.

Le duo du jour 3 de Matsuyama et Xander Schauffele a grimpé en flèche samedi avec des manches de 7 et 4 sous, respectivement. Matsuyama a dépassé le leader du 36 trous Justin Rose pour terminer la journée avec quatre coups d’avance sur le peloton.

L’avance de Rose a été emportée, mais il reste à portée de main, à égalité avec Schauffele, Will Zalatoris et Marc Leishman à 7 sous pour le tournoi, quatre coups derrière Matsuyama.

Voici tout ce que vous devez savoir pour le jour 4 à Augusta National:

Comment regarder à la télé

CBS diffusera une couverture en direct de la ronde finale de 14 h à 19 h HE dimanche.

Comment diffuser

Masters.com, l’application Masters, ESPN +, CBSSports.com, Paramount + et l’application CBS Sports fourniront diverses options de streaming à partir de 10 h 15 HE, y compris les groupes en vedette, Amen Corner (11e, 12e et 13e trous) et des trous supplémentaires .

Quel temps fait-il?

Les prévisions attendues prévoient un ciel partiellement ensoleillé le matin et en début d’après-midi avec une humidité d’environ 70% et des températures au milieu des années 70. Plus tard dans la journée, il y a 40% de chances d’orages avec des rafales de vent de 10 à 15 mph.

Heures de départ de la ronde finale

(Toutes les heures de l’Est)

10 h Jim Herman, Adam Scott

10 h 10 Brendon Todd, Jose Maria Olazabal

10 h 20 Christiaan Bezuidenhout, Gary Woodland

10 h 30 Paul Casey, Billy Horschel

10 h 40 Abraham Ancer, Michael Thompson

10h50: Ian Poulter, Tyrrell Hatton

11 h Harris English, Bryson DeChambeau

11 h 10 Jason Kokrak, Louis Oosthuizen

11 h 20 Cameron Champ, Sebastian Munoz

11 h 40 Matt Jones, Collin Morikawa

11 h 50 Matthew Fitzpatrick, Tommy Fleetwood

midi Martin Laird, Bubba Watson

12 h 10 Matt Wallace, Charl Schwartzel

12 h 20 Shane Lowry, Mackenzie Hughes

12h30 Scottie Scheffler, Jon Rahm

12 h 40 Webb Simpson, Joaquin Niemann

12 h 50 Phil Mickelson, Francesco Molinari

13 h Cameron Smith, Justin Thomas

13 h 20 Viktor Hovland, Ryan Palmer

13 h 30 Henrik Stenson, Stewart Cink

13 h 40 Patrick Reed, Kevin Na

13 h 50 Si Woo Kim, Bernd Wiesberger

14 h Tony Finau, Robert MacIntyre

14 h 10 Jordan Spieth, Brian Harman

14 h 20 Will Zalatoris, Corey Conners

14h30 Marc Leishman, Justin Rose

14 h 40 Hideki Matsuyama, Xander Schauffele