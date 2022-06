Télévision d’État : l’Iran lance une fusée alors que les pourparlers sur le nucléaire reprennent

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

On ne sait pas exactement quand la fusée a été lancée, mais l’annonce est venue après des photos satellites montraient les préparatifs sur une rampe de lancement du désert. L’Iran a également reconnu qu’il prévoyait des essais pour la fusée porteuse de satellites Zuljanah. Les médias officiels ont affirmé que le lancement de la fusée avait réussi.

Téhéran, Iran – La télévision d’État iranienne a déclaré dimanche que Téhéran avait lancé une fusée à combustible solide avec un porte-satellite, un jour après que l’Iran et l’Union européenne ont convenu de reprendre les pourparlers bloqués sur l’accord nucléaire en lambeaux de l’Iran avec les puissances mondiales.

La nouvelle survient après que le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, s’est rendu à Téhéran dans le but de relancer les négociations bloquées sur le programme nucléaire iranien et a annoncé samedi que les États-Unis et l’Iran reprendraient les pourparlers indirects dans les prochains jours.