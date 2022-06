Télévision d’État : l’Iran lance une fusée alors que les pourparlers sur le nucléaire reprennent

Téhéran, Iran (AP) – La télévision d’État iranienne a déclaré dimanche que Téhéran avait lancé une fusée à combustible solide avec un porte-satellite, un jour après que l’Iran et l’Union européenne ont convenu de reprendre les pourparlers bloqués sur l’accord nucléaire en lambeaux de l’Iran avec les puissances mondiales.

On ne sait pas exactement quand la fusée a été lancée, mais l’annonce est intervenue après que des photos satellites aient montré des préparatifs sur une rampe de lancement dans le désert. L’Iran a également reconnu qu’il prévoyait des essais pour la fusée porteuse de satellites Zuljanah. Les médias officiels ont affirmé que le lancement de la fusée avait réussi.

La nouvelle survient après que le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, s’est rendu à Téhéran dans le but de relancer les négociations bloquées sur le programme nucléaire iranien et a annoncé samedi que les États-Unis et l’Iran reprendraient les pourparlers indirects dans les prochains jours.

Les lancements de roquettes précédents ont suscité des reproches de la part des États-Unis, qui affirment que de tels lancements de satellites défient une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant l’Iran à éviter toute activité liée aux missiles balistiques capables de transporter des armes nucléaires.

L’Iran, qui a longtemps déclaré qu’il ne cherchait pas à se doter d’armes nucléaires, maintient que ses lancements de satellites et ses essais de roquettes n’ont pas de composante militaire.

L’agence de presse publique iranienne IRNA a cité Ahmad Hosseini, porte-parole du ministère de la Défense, disant que le porte-satellite recueillerait des informations en orbite terrestre basse et serait essentiel pour promouvoir l’industrie spatiale iranienne.

The Associated Press