: Samsung est sur le point d’ouvrir chaque année pour l’une des plus grandes conférences technologiques au monde. Alors que la plupart des événements jusqu’en 2020 se sont déjà déroulés au moins une fois au format virtuel, il s’agira de la première édition du très convoité Consumer Electronics Show qui sera hébergé virtuellement, l’édition 2020 étant l’une des toutes dernières conférences technologiques à être hébergées physiquement. avant que la pandémie ne mette un terme aux choses ordinaires. Samsung, comme c’est la tendance à chaque fois, lance les travaux avec son événement à la veille de la journée d’ouverture du CES 2021, mais nous pouvons être presque certains que le Galaxy S21, son futur smartphone phare, dont on parle tant, ne sera pas un partie de l’événement.

Au lieu de cela, nous nous attendons à voir de nouveaux téléviseurs de Samsung lors de l’événement CES 2021. Le bref événement virtuel pourrait accueillir les nouvelles technologies d’affichage Neo QLED et MicroLED de Samsung – des choses qui deviendront probablement régulières dans l’espace télévisuel dans les années à venir. Samsung devrait également dévoiler ses nouveaux réfrigérateurs intelligents « sur mesure » lors de l’événement, ce qui pourrait apporter plus d’intelligence et d’avancées. Bien sûr, aucun événement CES n’est complet sans une technologie futuriste, et l’une des offres de Samsung sera apparemment une télécommande universelle à énergie solaire. Il devrait également présenter un nouveau Chromebook, le Samsung Galaxy Chromebook 2.