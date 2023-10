Le chef du Comité consultatif sur les règles pénales, le juge de district américain James Dever, a également déclaré que le rythme glacial que la loi fédérale prescrit pour modifier les règles des tribunaux fédéraux signifie que, même si le comité approuvait un changement, il n’entrerait en vigueur qu’en 2026 ou 2027. .

Les lenteurs des procédures d’amendement sont « une caractéristique, pas un bug », a déclaré Dever, qui siège à Raleigh, en Caroline du Nord. « Une fois qu’une règle devient une règle, c’est la loi. Ce n’est pas un conseil. C’est la loi.”

Trump fait face à deux affaires pénales fédérales : une à Washington, DC, résultant de ses efforts pour renverser l’élection présidentielle de 2020, et une autre en Floride, suite à sa rétention de documents sensibles relatifs à la sécurité nationale dans son complexe de Mar-a-Lago après avoir quitté la Maison Blanche. . Le procès à Washington devrait actuellement s’ouvrir en mars, et le procès en Floride devrait suivre en mai, sauf retard.

L’ancien président et actuel favori pour l’investiture présidentielle républicaine fait également face à des accusations criminelles au niveau des États de New York et de Géorgie. Les débats dans l’affaire de Géorgie, où quatre des coaccusés de Trump ont déjà plaidé coupables, sont diffusés en direct sur YouTube, et tout procès devrait bénéficier d’une couverture télévisée. Les procédures pénales à New York ne sont pas ouvertes aux caméras.

Même si la commission s’est déclarée impuissante à influer sur les procès fédéraux de Trump, elle a convenu jeudi de créer une sous-commission chargée d’examiner si la règle existante devrait être modifiée pour permettre des exceptions dans des cas extraordinaires ou peut-être autoriser la diffusion dans toute affaire pénale où le le juge le juge approprié. L’examen sera dirigé par le juge de district américain Robert Conrad, qui siège à Charlotte, en Caroline du Nord.

Après moins de 15 minutes de discussion lors d’une réunion jeudi à Minneapolis, le groupe consultatif s’est mis d’accord sur sa réponse à la demande centrée sur Trump. L’un des membres, le juge d’instance américain G. Michael Harvey, a déclaré que la rédaction de la réponse officielle aux législateurs était une question délicate.

“C’est juste un peu délicat”, a déclaré Harvey, reconnaissant apparemment que l’engagement d’étudier la question ne satisfera probablement pas les législateurs. Le plan du comité, a déclaré Harvey, ne « fournira probablement jamais à ces membres du Congrès ce qu’ils veulent en ce qui concerne ces procès Trump ».

Harvey siège à Washington DC et a traité de nombreuses affaires pénales découlant de l’émeute du Capitole le 6 janvier 2021. Il n’est pas impliqué dans l’affaire Trump.

Les législateurs, dirigés par le représentant Adam Schiff (Démocrate de Californie), a écrit en août à l’organe décisionnel du pouvoir judiciaire fédéralla Conférence judiciaire, demandant à l’organisme « d’autoriser explicitement » les procédures de diffusion en direct dans les affaires que le procureur spécial Jack Smith a intentées contre Trump.

“Si le public veut pleinement accepter le résultat, il sera d’une importance vitale qu’il soit témoin, aussi directement que possible, de la manière dont les procès se déroulent, de la solidité des preuves présentées et de la crédibilité des témoins”, ont écrit Schiff et ses collègues. .

Les porte-parole de Schiff n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur l’action du comité.

Plus tôt ce mois-ci, les avocats d’une coalition d’organismes de presse, dont POLITICO, a envoyé à la Conférence judiciaire une demande similaire modifier la règle interdisant la diffusion ou autoriser une exception pour le procès Trump qui doit s’ouvrir à Washington en mars.

« Nous partageons tous un intérêt égal dans le procès historique de notre ancien président. Sans caméras dans la salle d’audience, le public n’aura pas la même opportunité d’évaluer le processus et le résultat », indique la lettre.

Dever a qualifié le mémoire de la presse de « très réfléchi », avant d’annoncer que la question politique plus large serait transmise à un sous-comité pour étude.

En plus des efforts visant à persuader les responsables du pouvoir judiciaire de modifier les règles du tribunal, les médias ont demandé à la juge affectée au procès de Washington, Tanya Chutkan, d’autoriser la retransmission télévisée du procès malgré les règles actuelles. Divers organes de presse, dont POLITICO, soutiennent les requêtes juridiques formelles déposées auprès du tribunal au début du mois.

Chutkan a ordonné aux procureurs de répondre aux demandes d’ici la semaine prochaine. Elle n’a pas demandé de réponse aux avocats de Trump, bien que Trump ait déclaré qu’il soutenait la « transparence » dans les affaires judiciaires auxquelles il est confronté.

Elizabeth Shapiro, une avocate chevronnée du ministère de la Justice impliquée dans la réponse à la demande des médias adressée à Chutkan, était présente à la réunion de jeudi, mais a déclaré au groupe qu’elle était là uniquement en tant qu’invitée. Elle n’a pas pris la parole lors de la discussion sur les procès Trump.

Une loi fédérale adoptée par le Congrès en 2020 pour lutter contre la pandémie de coronavirus autorisait les procédures pénales fédérales à se dérouler par vidéoconférence ou audioconférence, mais cette disposition a expiré peu après la fin de l’urgence sanitaire nationale en mai.

Pendant que la disposition relative au coronavirus était en vigueur, de nombreux tribunaux fédéraux ont autorisé les membres de la presse ou le public à accéder en ligne à ces procédures virtuelles, même si leur diffusion restait formellement interdite. Les tribunaux fédéraux sont continuer à permettre l’accès à distance à certaines procédures civilesmais presque toutes les actions des tribunaux de première instance dans les affaires pénales fédérales ne peuvent être observées qu’en personne.