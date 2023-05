TelevisaUnivision acquiert les droits espagnols de la Copa America 2024

La couverture en espagnol de la Copa America 2024 sera sur les propriétés de TelevisaUnivision aux États-Unis. Ce tournoi est important aux États-Unis pour plusieurs raisons. Au sommet de ceux-ci se trouve le fait que certaines équipes de la CONCACAF, y compris les États-Unis, peuvent participer à la compétition traditionnellement sud-américaine.

TelevisaUnivision a détenu les droits de ce tournoi dans le passé. Par exemple, il a diffusé la Copa America en 2021 alors que l’Argentine a soulevé le trophée avec une victoire sur le Brésil. En termes de couverture en anglais, FOX a déjà verrouillé les droits du tournoi pour les téléspectateurs aux États-Unis. Le calendrier du tournoi est du 14 juin au 14 juillet, le même que le Championnat d’Europe.

Dans l’annonce, la société de médias a déclaré que les 32 matchs du tournoi seraient disponibles sur les plateformes TelevisaUnivision. Cependant, il n’a pas précisé où ceux-ci seront. La société a ViX, qu’elle décrit comme la maison espagnole du football. Pour une couverture télévisée linéaire, les chaînes de la société incluent TUDN, Univision et UniMás, chacune diffusant régulièrement des matchs de football. En plus des jeux, il y aura également d’autres contenus, qui incluent une couverture tampon entre les jeux.

La Copa America 2024 est un atout majeur pour TelevisaUnivision

Au total, il y aura 16 équipes dans la Copa America 2024 sur TelevisaUnivision. Les dix équipes de la CONMEBOL comprennent les champions en titre de la Coupe du monde et de la Copa America, l’Argentine. Pour l’instant, l’avenir international de Messi reste en suspens. S’il joue, il y a de fortes chances que ce soit sa dernière compétition avec l’Argentine.

Cependant, et plus important encore pour le public nord-américain, il y a de fortes chances que les États-Unis, le Mexique et le Canada participent au tournoi. Certes, ces équipes, ainsi que le Costa Rica, ne sont pas garanties dans le tournoi. Cependant, s’ils atteignent les demi-finales de la Ligue des Nations de la CONCACAF 2023/24, ils entrent dans la Copa America. Ces quatre équipes sont automatiquement en quarts de finale de la Ligue des Nations en raison de leurs points d’indice de notation CONCACAF.

Indépendamment des six équipes de la CONCACAF qui rejoignent les nations sud-américaines, la Copa America 2024 se déroulera aux États-Unis. Ce sera la deuxième fois que le pays accueillera l’événement CONMEBOL après le Centenario en 2016.

PHOTO : IMAGO / Xinhua