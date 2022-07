Télescope spatial Webb: comment regarder Biden et l’image de la NASA se révèlent

Les images constituent une visite guidée de l’univers peinte dans des couleurs qu’aucun œil humain n’a vues – les rayons invisibles de l’infrarouge ou du rayonnement thermique. Une petite équipe d’astronomes et d’experts en sensibilisation scientifique a sélectionné les images pour montrer les capacités du nouveau télescope et faire tomber les chaussettes du public. Parmi les images cosmiques se trouvent de vieux amis des astronomes amateurs et professionnels, qui peuvent maintenant les voir dans de nouveaux vêtements infrarouges.

Il y a la nébuleuse de l’anneau sud, une coquille de gaz éjectée d’une étoile mourante à environ 2 000 années-lumière d’ici, et la nébuleuse Carina, une immense étendue tourbillonnante de gaz et d’étoiles comprenant certains des systèmes stellaires les plus massifs et potentiellement explosifs du monde. Voie Lactée.