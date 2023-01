Téléréalité 2023 : les émissions les plus attendues cette année

Lorsqu’une nouvelle année commence, cela sonne le début de nombreuses choses. Et la télévision ne déroge pas à cette règle. Cette année 2023 verra en effet la diffusion de plusieurs émissions de téléréalité, dont certaines sont inédites tandis que d’autres constituent la suite d’anciens shows. Eh oui ! Bien qu’un grand nombre de personnes pensaient que 2023 signalerait la fin de ces émissions, ce n’est vraisemblablement pas le cas. Parmi ceux que vous ne devez pas rater en ce début d’année, en voici quelques-uns.

Love Island France : le show pour les célibataires en quête d’amour

Love Island France est une émission mettant en scène 11 célibataires qui ne se connaissent pas et qui vont habiter ensemble dans une très belle villa durant quelques semaines. L’objectif : rencontrer l’âme sœur et vivre une histoire d’amour. Dans cette téléréalité, il est question de hasard et de pronostics, comme sur les paris du site BetFIRST. Mais par-dessus tout, le but des candidats est de mieux se connaître pour savoir si certains présentent des affinités.

Au fil des épisodes, de nouveaux célibataires arriveront dans la villa, ce qui ajoutera encore plus de piquant à l’émission. Les téléspectateurs disposent d’une appli Love Island France, sur laquelle ils pourront intervenir et voter pour leur couple préféré, pour soumettre des épreuves ou orchestrer des rencontres. Le tournage, ainsi que la diffusion de la seconde saison française du show sont prévus dans le courant de 2023. Il sera transmis sur la chaîne W9.

Cosmic Love : une téléréalité présentée par Nabilla Vergara

Autre téléréalité axée sur la recherche de l’amour : Cosmic Love. Présentée par Nabilla Vergara, elle-même ex-candidate d’une téléréalité, Cosmic love invite ses candidats à trouver l’amour par le biais de l’astrologie. La compatibilité amoureuse peut se mesurer grâce aux signes du zodiaque. C’est ce que cette émission va prouver.

Le concept de l’émission se base donc sur l’astrologie. Quatre célibataires, qui représentent chacun l’un des principaux éléments du zodiaque, en l’occurrence l’eau, l’air, la terre et le feu, tenteront de vivre une expérience unique dans le but de tomber sur leur âme sœur.

Une téléréalité tournée sur la planète Mars ?

Mars One, une firme de Hollande, compte, semble-t-il, réaliser une émission de téléréalité plutôt inhabituelle, qui sera diffusée sur les écrans cette année. Sa particularité : elle aura lieu sur la planète Mars. Le casting des candidats est déjà entamé. Il faut souligner que les personnes retenues ne bénéficieront que d’un aller simple pour cette planète. Aucun retour ne serait possible.

Le principe est basique. 24 candidats obtiendront leur passe pour se rendre sur Mars, sans pouvoir retourner sur Terre. Le quotidien de ces derniers sera en permanence filmé. Pour pouvoir prendre part à l’émission, il faut parler anglais, être au minimum âgé de 18 ans, et détenir une grande faculté d’adaptation.

Sur la planète rouge, les conditions de vie humaine seraient compliquées. La température est de moins de 63 °C et l’environnement se compose majoritairement de gaz carbonique. Le pire c’est que cette planète n’est pas alimentée en eau. La survie est donc un des principaux objectifs de l’émission. L’aventure promet d’être ardue. Bon courage à ceux qui envisagent d’y participer.

La maison des compromis ou « House of Compromises »

La maison des compromis, de son titre original « House of Compromises », est une série d’émissions de téléréalité composée de sept candidats qui devront vivre ensemble. Alors que tout semble les opposer, ces candidats devront pourtant cohabiter et faire des compromis, d’où l’intitulé du show.

Vous pouvez visionner cette émission entre amis ou en famille. Cela vous permettra de passer d’agréables moments ensemble. Entre humour, bonne humeur, mauvaises nouvelles, suspense et mésaventures, cette téléréalité vous démontrera à quel point une situation en communauté peut très vite dégénérer lorsque la mésentente règne.