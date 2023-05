Téléphones, vêtements et bois: comment le Royaume-Uni soutient l’esclavage mondial alors que 50 millions de personnes restent piégées | Nouvelles du Royaume-Uni

Alors que Nasreen n’était qu’une jeune enfant, elle a vu sa sœur de 12 ans forcée à se marier, et sa mère l’a avertie qu’elle serait la prochaine.

Vers l’âge de neuf ans, avec l’aide d’un cousin, elle a fui son petit village rural népalais – elle ne peut pas dire exactement quel âge elle avait car sa naissance n’a jamais été enregistrée.

Elle est arrivée à Katmandou, la capitale du Népal sans rien – pas même un nom de famille – et a passé 15 heures par jour à travailler dans un atelier de misère, créant des vêtements qui seraient ensuite expédiés par avion aux grands magasins des pays riches.

La nuit, elle s’endormait sur les piles de vêtements et rêvait de l’endroit où ils finiraient.

« Je cherchais la liberté et une vie meilleure et je me suis retrouvée dans le travail forcé des enfants, dans l’une de ces minuscules pièces d’une usine textile avec six autres – c’était vaguement réglementé, pas de fenêtres et les portes verrouillées », a-t-elle déclaré à Sky News. .

Nasreen a finalement échappé au cycle de l’esclavage avec l’aide d’un mentor et a adopté le nom de famille Sheikh – qui en arabe se traduit par « chef de la tribu ». Elle travaille maintenant comme codirectrice de Empowerment Collective, un groupe basé aux États-Unis qui aide à éradiquer l’esclavage moderne en donnant aux femmes marginalisées le soutien et les compétences dont elles ont besoin pour assurer leur autonomie et leur dignité.

Mais le dernier indice mondial de l’esclavage de l’organisation internationale de défense des droits de l’homme Walk Free a révélé que plus de 50 millions de personnes dans le monde vivent dans l’esclavage moderne, exacerbé par la guerre, la pandémie de COVID-19 et le changement climatique.

Et le problème ne fait qu’empirer – quelque 10 millions de personnes supplémentaires sont réduites en esclavage par rapport à il y a cinq ans.

Alors que le Royaume-Uni s’est avéré avoir pris le plus de mesures pour lutter contre l’esclavage moderne (suivi par les Pays-Bas et le Portugal), il reste complice. Près des deux tiers de tous les cas de travail forcé sont liés aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Le Royaume-Uni représentait 21 milliards de livres sterling de produits importés à risque, notamment des produits électroniques, du poisson, des vêtements, des textiles et du bois.

Les personnes vivant dans les pays à revenu élevé « doivent commencer à poser des questions sur les vêtements que vous portez, le téléphone que vous avez dans votre poche ou les algues que vous avez mangées la nuit dernière », a déclaré Nasreen.

« Ces choses contiennent de l’esclavage. »

Comment le Royaume-Uni importe des produits fabriqués par des esclaves

Nasreen a déclaré que si le nombre d’esclaves dans certaines parties du monde occidental est faible – les statistiques suggèrent que 122 000 vivent dans l’esclavage moderne au Royaume-Uni – « cela ne signifie pas que l’esclavage n’existe pas » – mais il est simplement importé.

« Le travail forcé se trouve dans les pays à faible revenu, mais il est profondément lié à la demande des pays à revenu élevé », a-t-elle déclaré.

« Ces gens sont cachés, invisibles. Ils n’ont pas de voix. Ils sont tellement traumatisés qu’ils ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. »

Dans le monde, plus de la moitié des personnes en esclavage moderne, comme Nasreen, sont des femmes. Un quart sont des enfants.

Les femmes et les filles courent un risque disproportionné de mariage forcé, représentant 68 % de toutes les personnes contraintes de se marier.

Cependant, les estimations restent prudentes – l’UNICEF suggère qu’il y a dans le monde 650 millions de femmes et de filles mariées avant l’âge de 18 ans.

Nasreen a déclaré que sa sœur était « terrifiée » et pleurait lorsqu’elle a été forcée de se marier.

Image:

Mahendra était un ancien travailleur migrant en Arabie saoudite – et fait maintenant campagne pour de meilleurs droits pour les travailleurs



« Mais tout le monde a dit, c’est comme ça, quand ils se marient, ils pleurent », a-t-elle déclaré.

« J’ai demandé à ma mère pourquoi vous forciez ma sœur et elle a dit que ce n’était pas que je le faisais – c’est ainsi que notre culture est.

« C’est ainsi que notre société est – c’est ce qui m’est arrivé, c’est ce qui est arrivé à votre sœur, ensuite cela vous arrivera. »

« Le travail des enfants et l’esclavage moderne sont tellement normalisés dans notre partie du monde », a-t-elle ajouté. « Beaucoup de victimes ne voient pas cela comme un problème car le traumatisme est également normalisé. »

Travailleurs migrants

Le rapport de Walk Free a révélé que les travailleurs migrants sont plus de trois fois plus susceptibles d’être astreints au travail forcé que les travailleurs non migrants.

Mahendra Pandey, un ancien travailleur migrant en Arabie saoudite, a déclaré que des personnes comme lui « entrent dans le pays de bonne foi ».

Il a poursuivi : « Mais une fois nous sommes là-bas, et quand nous ne pouvons pas retourner dans notre propre pays, nous sommes confrontés à la discrimination, aux abus et à l’exploitation. »

La communauté mondiale est maintenant encore plus loin d’atteindre les objectifs qu’elle a convenu de faire une priorité et aucun gouvernement n’est sur la bonne voie pour atteindre l’Objectif de développement durable 8.7 des Nations Unies visant à mettre fin à l’esclavage moderne, au travail forcé et à la traite des êtres humains d’ici 2030.

« L’esclavage moderne imprègne tous les aspects de notre société. Il est tissé à travers nos vêtements, illumine nos appareils électroniques et assaisonne notre nourriture. À la base, l’esclavage moderne est une manifestation d’inégalités extrêmes », a déclaré Grace Forrest, directrice fondatrice de Walk Free. .

« C’est un miroir tenu au pouvoir, reflétant qui dans une société donnée l’a et qui ne l’a pas. Nulle part ce paradoxe n’est plus présent que dans notre économie mondiale à travers les chaînes d’approvisionnement transnationales. »