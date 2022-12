Téléphones recherchés pour les personnes hospitalisées après l’accident de bus de la veille de Noël sur le connecteur Okanagan

Les personnes impliquées dans l’accident d’Ebus sur l’autoroute 97C qui a tué quatre personnes la veille de Noël demandent des téléphones portables pour communiquer avec leurs proches.

Une femme, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré que son père avait du mal à rester en contact avec la famille, car les passagers du bus ont été séparés de leurs affaires lors du renversement.

“Ils ont tout perdu dans le bus.”

Son père est actuellement à l’hôpital de Kamloops.

Elle a dit qu’il serait utile que les gens puissent donner des téléphones de rechange ou des téléphones prépayés pour les personnes à utiliser pendant leur séjour à l’hôpital. Elle a dit que les patients apprécieraient également des couvertures douillettes.

Il y a encore huit personnes hospitalisées à Kelowna, Kamloops et Merritt.

Cinquante-trois personnes ont été transportées à l’hôpital immédiatement après l’incident et 36 personnes ont été soignées pour des blessures.

Les personnes qui cherchent à aider les personnes touchées par l’accident et le personnel de l’hôpital qui travaillent «surmultipliés» peuvent apporter des dons de téléphones portables, de nourriture ou de couvertures à leur hôpital local, a déclaré Allison Ramchuk, PDG de la Kelowna General Hospital Foundation.

De plus, les personnes voyageant pour rendre visite à leurs proches à l’hôpital doivent contacter JoeAnna’s House pour obtenir un soutien supplémentaire et un logement pendant leur séjour à Kelowna.

“Merci aux premiers intervenants, aux travailleurs de la santé et à tous ceux qui apportent leur soutien”, a déclaré Tom Jezerrsek, président d’Ebus.

“Je tiens à exprimer nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches si durement touchés par cet événement tragique. Nos pensées et notre sympathie vont aux personnes blessées et en deuil en ce moment. Nous continuerons de coopérer avec la GRC dans son enquête et de communiquer des informations lorsque cela sera possible », a déclaré Jezerrsek.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

accident de voitureVille de KelownaRoute 97KamloopsOkanagan