Téléphones que j’attends avec impatience en 2023 : iPhone 15, Galaxy Z Fold 5 et plus

L’année a déjà été chargée pour les lancements de smartphones. Samsung a lancé 2023 avec la gamme Galaxy S23, et Google a présenté le Pixel 7A et le Pixel Fold lors de sa conférence des développeurs en mai. Mais à l’approche de la seconde moitié de 2023, il devrait y avoir encore plus à attendre, surtout si vous êtes intéressé par les téléphones pliables.

Bien qu’il soit difficile de prédire exactement ce qui attend l’industrie du téléphone, il est possible de faire des suppositions éclairées puisque de nombreuses entreprises s’en tiennent à la même routine de lancement. Le iPhone 15 la gamme, par exemple, devrait arriver en septembre, peut-être avec une charge USB-C pour la première fois. Samsung organise son prochain événement Unpacked fin juillet, ce qui signifie que nous verrons peut-être bientôt de nouveaux appareils Galaxy Z Flip et Z Fold. Selon les rumeurs, le Pixel 8 de Google pourrait être lancé à l’automne, probablement avec un nouveau processeur Tensor.

De tels lancements suivraient la progrès subtils mais importants que les téléphones ont réalisés en 2022. L’iPhone 14, par exemple, a gagné connectivité satellite pour les urgences et la détection d’accident de voiture, tandis que Google a trouvé d’autres moyens d’utiliser sa puce Tensor personnalisée dans le Pixel 7 et 7 Pro. Samsung, quant à lui, a donné à sa gamme phare de Galaxy S un nouveau look et un appareil photo amélioré l’année dernière, tandis que cette année S23 est un modeste pas en avant.

Voici les nouveaux téléphones que nous verrons probablement en 2023, sur la base des cycles de lancement précédents, des rumeurs et des rapports.

Gamme Apple iPhone 15

La gamme iPhone 14. James Martin/Crumpe

Ce que nous attendons : La nouvelle famille d’iPhone d’Apple est généralement lancée en septembre, et nous n’avons aucune raison de croire que 2023 sera différent. L’adoption de Chargement USB-C est l’un des changements les plus importants que nous nous attendons à voir sur les iPhones de nouvelle génération d’Apple.

L’Union européenne a récemment exigé que tous les nouveaux téléphones vendus dans la région doit prendre en charge la charge USB-C d’ici 2024. Pomme dit qu’il se conformerait avec ces règles, mais n’a pas précisé si cela signifie que nous verrons un passage à l’USB-C à partir de 2023. Il n’est pas non plus confirmé si un iPhone USB-C obtiendrait une version mondiale, ou s’il resterait uniquement un modèle européen.

Sinon, nous verrons probablement des changements de routine tels que certaines mises à niveau de caméra et un nouveau processeur. Ming-Chi Kuo, analyste de TF International Securities, qui est connu pour faire des prédictions assez précises sur les prochains produits Apple, tweeté qu’Apple pourrait faire plus pour distinguer l’iPhone 15 Pro de l’iPhone 15 ordinaire.

Elle a déjà fait un pas dans cette direction avec le iPhone 14 génération en conservant des fonctionnalités telles que Île dynamique et le nouveau processeur A16 Bionic exclusif au Ligne Pro. Ce qui est plus intéressant, cependant, c’est l’idée qu’Apple pourrait différencier davantage le plus grand iPhone 15 Pro Max du plus petit iPhone 15 Pro, selon Kuo.

La principale différence entre le Pro standard et le Pro Max réside dans la taille de l’écran. Donner au Pro Max quelques avantages supplémentaires pourrait convaincre davantage les acheteurs de faire des folies sur l’iPhone le plus gros (et le plus cher) d’Apple. Mark Gurman de Bloomberg pense également Apple pourrait changer de nom de l’iPhone Pro Max à l’iPhone Ultra à l’avenir pour mieux s’aligner sur d’autres produits comme le Apple Watch Ultra.

Pourquoi je suis excité à ce sujet: La transition tant attendue de l’iPhone vers l’USB-C est sans doute la principale raison de s’enthousiasmer pour le prochain smartphone d’Apple. Le commutateur signifie que les utilisateurs d’iPhone pourront enfin recharger leur iPhone, iPad et Mac avec le même type de câble de charge, réduisant ainsi la friction et rendant l’iPhone beaucoup plus pratique. J’ai également hâte de voir si Apple distingue davantage l’iPhone 15 Pro Max de l’iPhone 15 Pro. J’ai soutenu qu’Apple devait donner à ses iPhones surdimensionnés plus de fonctionnalités qui tire parti de leurs écrans plus grands, similaires à l’iPad.

Regarde ça: Les téléphones les plus excitants que je veux voir en 2023 07:28

Téléphone pliable OnePlus

OnePlus a taquiné son premier téléphone pliable, mais n’a pas encore fourni de détails concrets. Eli Blumenthal/Crumpe

Ce que nous attendons : OnePlus prévoit de lance son premier téléphone pliable au second semestre 2023, a déclaré la société avant son événement au Mobile World Congress en février. Malheureusement, nous ne savons pas grand-chose d’autre. La société n’a pas encore annoncé de détails sur l’appareil lui-même, précisément quand elle prévoit de lancer le téléphone, ou combien cela pourrait coûter.

Pourquoi nous en sommes ravis : Comme Google, OnePlus a la réputation de battre Samsung et Apple en termes de prix. Cela me donne l’espoir que le téléphone pliable de OnePlus sera nettement moins cher que le Galaxy Z Fold 4 à 1 800 $. L’Oppo Find N2 de OnePlus marque sœur a également été bien accueilli, Sareena Dayaram de CNET l’appelant le le pliable le plus léger qu’elle ait jamais porté, il y a donc une chance que OnePlus puisse suivre les traces de son frère. De plus, ce sera agréable de voir Samsung faire face à plus de concurrence dans cet espace.

Gamme Google Pixel 8

Le Pixel 7 Pro (à gauche) et le Pixel 7 (à droite). Andrew Lanxon/Crumpe

Ce que nous attendons : Des rumeurs ont déjà commencé à faire surface sur ce à quoi s’attendre de la famille Pixel 8, qui devrait arriver cet automne. Blog technique allemand Rapports WinFuture qu’il a trouvé des références à deux smartphones Pixel inédits dans un code accessible au public. Les résultats indiquent que ces deux appareils portent les noms de code « Shiba » et « Husky » et qu’ils sont alimentés par un nouveau processeur nommé « Zuma ». Le code suggère également que ces appareils fonctionneront sur Android 14 et comprendront 12 Go de RAM, selon WinFuture.

Le fuyant prolifique Steve Hemmerstoffer s’est également associé aux blogs technologiques MySmartPrice et SmartPrix pour publier ce que l’on dit être des rendus des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Sur la base de ces images, les deux téléphones auront un design similaire avec des bords plus doux par rapport aux Pixel 7 et 7 Pro.

Pourquoi je suis excité à ce sujet: Il n’y a pas eu beaucoup de rumeurs sur les Pixel 8 et 8 Pro attendus, ce qui signifie qu’il n’y a pas encore trop de raisons de s’enthousiasmer. Mais ce qui m’intéresse le plus, ce sont les nouvelles fonctionnalités que la puce de nouvelle génération de Google apportera à ses futurs téléphones. l’actuel de Google Puces tenseurs ont activé des fonctionnalités qui semblent pratiques et utiles dans la vie de tous les jours, telles que Magic Eraser et Face Unblur pour améliorer la qualité des photos et la possibilité d’ajouter des étiquettes de haut-parleur aux transcriptions dans l’application Recorder. Cela me rend enthousiasmé par la direction que Google pourrait prendre par la suite.

Samsung Galaxy Z Fold 5



Galaxy Z Fold 4 de Samsung. James Martin/Crumpe

Ce que nous attendons : Même si les téléphones pliables sont encore nouveaux pour la plupart des gens, le Galaxy Z Fold de Samsung en sera à sa cinquième génération en 2023. La prochaine version de l’hybride téléphone-tablette de Samsung pourrait avoir un emplacement pour stocker le stylet S Pen de Samsung, un design plus léger et moins pli notable, selon les médias coréens L’élec. Le rapport n’indique pas définitivement que le Z Fold 5 bénéficiera de ces améliorations, mais indique que Samsung les a citées comme des obstacles à surmonter pour rendre les téléphones pliables plus populaires.

D’autres rapports plus récents de L’élec, Nouvelles ET et leaker bien connu Univers de glace suggèrent que Samsung pourrait implémenter une charnière en forme de goutte d’eau sur le Galaxy Z Fold 5. Cette nouvelle charnière aiderait probablement à minimiser le pli et l’épaisseur de l’appareil.

Sinon, nous pouvons probablement nous attendre à voir des améliorations de routine de l’appareil photo et du processeur dans le Galaxy Z Fold 5. Samsung a également ajouté de nouvelles fonctionnalités multitâches au Pliage en Z 4 cette année, comme la possibilité d’utiliser la partie inférieure de l’écran comme un mini trackpad lorsque l’écran est plié à moitié. Il est donc possible que nous voyions également d’autres améliorations logicielles à l’avenir.

Le prochain événement Unpacked de Samsung aura lieu à Séoul, en Corée du Sud, fin juillet, et nous nous attendons à voir de nouveaux pliables puisque la société lance généralement des appareils Fold and Flip à cette époque.

Pourquoi je suis excité à ce sujet: Le Galaxy Z Fold 5 a besoin de bien plus qu’un S Pen inclus pour intégrer les pliables dans le courant dominant. Mais faire du S Pen une plus grande partie de l’expérience pourrait aller loin pour mieux définir à qui est destiné le Z Fold et pourquoi il existe en premier lieu. Samsung fait la promotion du Z Fold 5 en tant qu’appareil axé sur la productivité, donc avoir un S Pen intégré semble être une décision naturelle. Le Galaxy Z Fold 4 et Z Fold 3 sont tous deux compatibles avec le S Pen, mais ils doivent être achetés séparément.

Samsung Galaxy ZFlip 5

Le nouveau Galaxy Z Flip 4 est presque identique au Z Flip 3 de l’année dernière. Patrick Hollande/Crumpe

Ce que nous attendons : Le prochain téléphone à clapet de Samsung peut avoir un écran de couverture plus grand et un pli moins visible, selon Ross Young, cofondateur et PDG de Display Supply Chain Consultants. Ross a récemment tweeté que le Z Flip 5 aura un écran de couverture mesurant environ 3 pouces et une nouvelle conception de charnière qui pourrait rendre le pli plus subtil. Cela représenterait une augmentation considérable par rapport à l’écran de couverture de 1,9 pouces du Z Flip 4 actuel. Comme avec le Z Fold 5, il y a une chance que nous voyions des améliorations générales de la qualité de l’appareil photo et du logiciel ainsi qu’un nouveau processeur.

Pourquoi je suis excité à ce sujet: L’agrandissement de l’écran de couverture résoudrait l’une des plus grandes lacunes du Z Flip, tout en le rendant plus compétitif avec le nouveau Motorola Razr Plus. Comme mon collègue Patrick Holland l’a écrit dans son test du Z Flip 4, l’écran de couverture est le plus grand domaine où Samsung pourrait faire plus. J’espère également voir une plus longue durée de vie de la batterie du Z Flip 5 étant donné que c’est un autre domaine où le téléphone à clapet actuel de Samsung pourrait être amélioré.

Global

Il semble que certaines des plus grandes améliorations que nous nous attendons à voir à tous les niveaux sur les nouveaux smartphones en 2023 concerneront les améliorations de la batterie et de la charge, ainsi que les mises à niveau de l’appareil photo et de la conception. Nous en saurons plus tout au long de l’année à mesure que de nouveaux rapports et rumeurs arriveront, et que Samsung, Apple et Google lanceront leurs appareils.