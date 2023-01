Téléphones pliables, puces puissantes et téléviseurs géants : les points forts du CES 2023

Le CES commence officiellement jeudi à Las Vegas, mais les plus grandes entreprises d’électronique du monde n’attendent pas jusque-là pour prévisualiser leurs gros produits de 2023. Mardi, nous avons eu un aperçu de ce que des entreprises comme Samsung, LG, Nvidia et Dell apporteront au CES 2023 : de beaux téléviseurs, des plates-formes de jeu bestiales et même un ou deux appareils conceptuels.

Cette page présente les plus grandes et les meilleures nouvelles du CES 2023. Elle sera mise à jour tout au long de la semaine. Mercredi est un jour particulièrement important : c’est la “journée des médias” du CES, lorsque des entreprises comme Sony, LG et Samsung organisent des discours liminaires présentant leurs plus grandes révélations. Intel et Nvidia ont déjà joué leurs mains au CES – détails ci-dessous – et AMD ira ensuite, mercredi.

C’est le premier réel, CES en personne depuis 2020 – la pandémie a fait que 2021 a été complètement éloigné et 2022 a vu une baisse de 70% de la fréquentation par rapport à 2020. Après la journée des médias, CNET sera sur le salon, trouvant la technologie la plus étrange, la plus folle et la meilleure étant aperçu. Voici toutes les technologies du CES 2023 que vous devez connaître jusqu’à présent.

Écran Samsung



Le CES donne un aperçu du futur

Il est facile de se laisser emporter par le faste et le glamour du CES, mais ce salon est essentiellement axé sur le marketing. Les grandes entreprises en profitent pour lancer leurs produits de 2023 en fanfare de luxe. Mais ce qui rend le CES spécial et, oserais-je dire, même amusant, ce sont les produits que vous ne peut pas acheter. Les produits concepts sont moins « plus tard cette année » que « peut-être en 2033 ».

Le CES a à peine un jour, mais nous avons vu quelques-uns de ces produits potentiels séduisants.

Samsung a déjà dévoilé un tas de technologies, y compris un four alimenté par l’IA qui peut vous dire si votre nourriture brûle. Cela nous a également donné un aperçu d’un concept de téléphone alléchant, le Flex hybride. Comme le montre le modèle ci-dessus, le côté gauche du Flex Hybrid peut se plier, comme le Galaxy Foldtandis que le côté droit peut coulisser pour s’étendre.

Le concept est une gracieuseté de Samsung Display, et non de la branche mobile de la mégacorporation sud-coréenne responsable de la fabrication et de la vente de téléphones. Mais le communiqué de presse montrant le concept promis qu’il apportera au CES “des produits OLED innovants de toutes tailles, petits, moyens et grands, pour donner un aperçu de l’avenir des écrans”. Samsung n’est pas la seule entreprise à bricoler l’avenir des téléphones – voir l’affichage à défilement 2020 de TCL – alors surveillez cet espace pour plus d’appareils à retournement, à pliage et à défilement.

Josh Goldman/Crumpe



L’autre société à afficher sa vision du futur est Dell, via sa gamme concept Nyx. Le produit le plus remarquable est peut-être son contrôleur de jeu Nyx. À première vue, cela ressemble beaucoup à un autre contrôleur Xbox tiers, mais avec quelques lumières fantaisistes. Hélas, c’est plus que ça. Le contrôleur Nyx est doté d’un tas d’entrées cachées, qui multiplient les fonctionnalités du contrôleur.

L’idée semble être de combler le fossé entre une manette de jeu et un clavier. Les joueurs sur PC peuvent utiliser des configurations de raccourcis clavier pour avoir des dizaines d’entrées, bien plus que la manette de jeu typique, qui est souvent limitée aux options présentées par un d-pad. Cela signifie qu’ils peuvent utiliser une plus large gamme d’attaques dans un MMO, par exemple, ou faire défiler entre six ou sept armes dans un jeu de tir à la première personne plutôt que les deux ou trois auxquels les joueurs sur console sont souvent limités.

Le contrôleur Nyx comprend un lecteur d’empreintes digitales central, des capteurs tactiles sous les boutons d’épaule qui vous permettent de faire défiler votre doigt pour différents effets, des molettes de défilement doubles sous la zone centrale et des boutons de changement de vitesse à l’arrière qui vous permettent d’alterner les configurations des boutons de votre visage. Cette dernière fonctionnalité double à elle seule les entrées de la manette de jeu.

Ce n’est pas l’appareil conceptuel le plus éblouissant de tous les temps, mais l’humble manette de jeu a peu changé au cours des deux dernières décennies. Des étapes comme celles-ci sont comme des pas de géant pour ceux qui aiment jouer à la fois sur consoles et sur PC.

La guerre des puces entre Intel et Nvidia

Les écrans élégants et les écrans éblouissants sont agréables, mais c’est souvent la technologie que vous ne voyez pas qui compte le plus.

Commencez par Intel, qui a organisé un discours d’ouverture mardi avant le CES. Il a dévoilé une cargaison de nouveaux processeurs de 13e génération, qui alimenteront une vaste gamme de produits. Le processeur principal est dans son processeur Core H-Series haute puissance, qui sera le premier processeur à 24 cœurs conçu pour être utilisé par les ordinateurs portables. La puce peut fonctionner jusqu’à 5,6 GHz, avec huit cœurs dédiés aux tâches ardues telles que les jeux et le rendu. À l’autre extrémité du spectre se trouve la série Core i3 N, qui améliore les performances des ordinateurs portables d’entrée de gamme – sans doute un objectif plus important. Nous verrons de nouveaux ordinateurs portables équipés des nouveaux processeurs d’Intel annoncés dans les jours à venir au CES.

Les améliorations qu’elles peuvent apporter sont moins abstraites que les performances des puces. La nouvelle génération de processeurs Intel apporte avec eux Unison, qui permet aux appareils iPhone et Android d’envoyer et de recevoir des textes depuis votre PC, ainsi que Thunderbolt 4, qui, entre autres améliorations, établira en standard la possibilité d’exécuter deux écrans externes 4K. Encore une fois, attendez-vous à voir ces fonctionnalités dans les annonces de produits au cours des prochains jours.

Nvidia



Ensuite, il y a Nvidia. La principale de ses annonces concerne les améliorations apportées à GeForce Now, son service de jeu en nuage, qui vous permet de diffuser des jeux sur des ordinateurs portables, des téléphones et bien plus encore. En bref, la puissance du GPU GeForce 4080 de Nvidia arrive dans le cloud. Si vous vous abonnez au niveau premium de GeForce Now – désormais connu sous le nom de GeForce Now Ultimate – vous pouvez désormais diffuser des jeux à 240 Hz, utiliser le lancer de rayons (qui améliore considérablement le rendu de la lumière dans le jeu) et DLSS 3 (qui utilise un algorithme pour augmenter la fréquence d’images tout en conservant la qualité de l’image).

De plus, GeForce Now arrive sur… les voitures. Si votre voiture a un écran sur son tableau de bord, vous pouvez jouer en vous garant. S’il y a des écrans derrière les sièges conducteur ou passager, ceux qui sont assis à l’arrière peuvent jouer en déplacement. Pour commencer, Nvidia s’associe à Hyundai, BYB et Polestar.

Enfin, Nvidia a dévoilé sa série d’ordinateurs portables RTX 40 – des ordinateurs portables qui fonctionneront sur ses cartes graphiques mobiles. Il a mis en évidence des ordinateurs portables 14 pouces sans jeu, comme le Lenovo Yoga Pro 14 et le ZenBook Pro 14 avec des puces mobiles RTX 4070, 4060 ou 4050, expédiés fin février à partir de 999 $.

Josh Goldman/Crumpe



Plus fin et plus léger au CES 2023

En parlant d’ordinateurs portables, le CES 2023 en aura beaucoup. Alienware nous a surpris avec quatre nouveaux ordinateurs portables avant le CES, y compris l’Alienware x14, qui, selon la société, est l’ordinateur portable de jeu de 14 pouces le plus fin au monde. Doté d’un écran de 2 560 x 1 600 avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, il se vendra à partir de 1 799 $ lors de sa livraison cet hiver. Une version plus grande, l’Alienware x16, à partir de 3 099 $.

Ces ordinateurs portables sont destinés aux personnes qui sont prêtes à sacrifier de la puissance pour des conceptions plus élégantes. Si vous ne vous souciez que de la force brute, le M18 d’Alienware est peut-être plus votre sac. C’est l’ordinateur portable le plus puissant d’Alienware à ce jour : un 18 pouces qui peut être chargé avec des processeurs Intel ou AMD et des graphiques Nvidia ou Radeon – et jusqu’à 9 To de stockage.

Deux ordinateurs portables qui ne seront pas les plus sexy du CES mais qui pourraient être les meilleurs pour de nombreux acheteurs sont Les nouveaux ordinateurs portables de jeu G15 et G16 de Dell. La série G de Dell a toujours été un point culminant parmi les ordinateurs portables de jeu à petit budget, et les G15 et G16 apportent certaines des touches de conception criardes d’Alienware pour pimenter davantage les choses. Les nouveaux modèles sont attendus au printemps, avec le Dell G15 à partir d’environ 849 $ et le G16 à partir d’environ 1 499 $.

Josh Goldman/Crumpe



Pendant ce temps, LG incarne “mince et léger” avec ses ordinateurs portables et ses précieux OLED. Il a présenté son nouvel ordinateur portable Gram Style, qui comprend un pavé tactile caché qui ne se présente que lorsque vous touchez le repose-mains, ainsi qu’un appareil Gram Ultraslim de 11 millimètres d’épaisseur. D’une manière ou d’une autre, jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de mémoire sont entassés dans ce petit cadre, ainsi qu’une puce Intel de 13e génération.

Le géant sud-coréen de l’électronique se battra au CES avec son compatriote géant sud-coréen de l’électricité, Samsung, non pas sur le front des ordinateurs portables, mais plutôt sur la suprématie de la télévision. LG a annoncé qu’il apporterait au salon plusieurs nouveaux modèles, dont l’OLED C3, une suite du C2 de l’année dernière – que le gourou de CNET TV, David Katzmaiar, a qualifié de “meilleur téléviseur haut de gamme pour le prix”. Samsung espère rivaliser avec sa propre gamme d’écrans QLED, y compris ceux qu’il présentera au CES qui vont jusqu’à 98 pouces.