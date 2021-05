Téléphones fonctionnels Dizo Star 500 et 300 certifiés par la FCC, des boutons TWS et une montre intelligente à venir

La nouvelle sous-marque Dizo de Realme a été décrite comme se concentrant sur les produits AIoT, mais apparemment, cela inclut également les featurephones. Et des écouteurs TWS et une montre intelligente (bien que ce soient des appareils Realme légèrement repensés).

Les documents de la FCC contiennent des photos de deux téléphones multifonctions. Le Dizo Star 500 a un écran assez grand pour ce qu’il est avec un clavier traditionnel en dessous. Il s’agit d’un téléphone double SIM doté d’une connectivité 2G (double bande uniquement), d’un seul appareil photo avec flash, d’un emplacement microSD et d’une batterie de 1 830 mAh.







Téléphone multifonction Dizo Star 500 (photos FCC)

Le Dizo Star 300 est un appareil plus basique qui donne la priorité à la durée de vie de la batterie – la cellule d’alimentation a 2 500 mAh, ce qui est beaucoup pour un téléphone multifonction. Il dispose également de deux emplacements SIM (double bande 2G), d’un emplacement microSD, d’un appareil photo avec flash LED et de ce qui semble être un gros haut-parleur.









Téléphone multifonction Dizo Star 300 (photos FCC)

Le détaillant en ligne Shopee Vietnam a déjà mis en place un page de destination pour deux casques TWS et une montre connectée. Les Dizo GoPods semblent être des Realme Buds Air 2 avec un nouveau design bicolore, les Dizo GoPods D sont les Realme Buds Q2 (encore une fois avec quelques modifications de conception) et, enfin, la Dizo Watch est basée sur la Realme Watch 2.









Dizo GoPods • Dizo GoPods D • Dizo Watch

On ne sait pas combien il y aura de chevauchement dans les régions où les bourgeons de marque Realme et Dizo seront disponibles. Par exemple, l’Air 2 a été lancé en Inde et au Pakistan, le Buds Q2 au Pakistan mais pas encore en Inde.

La société travaille également sur un haut-parleur Bluetooth et un robot aspirateur, à en juger par cette fuite :

Quoi qu’il en soit, les deux téléphones Dizo qui ont été testés par la FCC sont répertoriés comme unités de production, ils ne peuvent donc pas être loin du lancement. Cependant, nous ne savons pas quel logiciel ils exécuteront (ce seront les premiers téléphones de fonctionnalité de Realme).

