Téléphones avec batteries remplaçables : comment ils pourraient revenir

Il était une fois – nous entendons par là les années 90 et le début des années 2000 – si vous vouliez remplacer la batterie de votre téléphone par une nouvelle, il vous suffisait de faire glisser le boîtier arrière pour l’ouvrir et de retirer la batterie. L’essor des smartphones élégants mais impénétrables a en grande partie mis fin aux batteries remplaçables par l’utilisateur. Mais maintenant, au milieu des années 2020, le vent pourrait à nouveau tourner.

Deux textes législatifs distincts sur le droit à la réparation qui traversent les institutions de l’Union européenne – dont l’un a été adopté par le Parlement européen fin juin – pourraient obliger les fabricants de téléphones à apporter des changements importants à la façon dont ils conçoivent les téléphones. Une fois entrés en vigueur (prévus pour 2025 et 2027, respectivement), ils mettront en place des réglementations qui obligeront les fabricants de téléphones et d’autres petits appareils, comme les consoles de jeux portables, à permettre aux gens de remplacer eux-mêmes les batteries.

En tant que propriétaire de smartphone, vous connaissez probablement les frustrations spécifiques que posent les batteries, à savoir la baisse de la capacité maximale au fil du temps et l’incapacité de faire quoi que ce soit à moindre coût et facilement pour y remédier. Si vous pouviez éteindre la batterie, vous pourriez bien finir par garder votre téléphone pendant une période prolongée.

« La dégradation de la batterie est une raison majeure pour envisager une mise à niveau », a déclaré Ben Wood, analyste en chef de CCS Insight, par e-mail.

De plus en plus de fabricants de téléphones comme Apple, Samsung et HMD, qui fabrique les téléphones Nokia, tentent de rendre leurs appareils plus facilement réparables à domicile. Depuis le début de cette année, HMD a introduit deux téléphones dans lesquels les batteries peuvent être rapidement remplacées par le propriétaire, bien qu’il nécessite une boîte à outils iFixit pour le faire. La réparation des smartphones a été en grande partie un travail de spécialiste. Mais avec plus de puissance pour réparer les appareils, l’espoir est que vous serez moins susceptible de les jeter en faveur de modèles plus récents, réduisant ainsi la quantité globale de déchets électroniques provenant de produits cassés ou vieillissants.

« En donnant aux consommateurs la possibilité de remplacer eux-mêmes une batterie usée, cela signifie qu’ils peuvent conserver leur appareil plus longtemps », a déclaré Lars Silberbauer, directeur du marketing chez HMD, qui a salué les propositions de l’UE sur les batteries remplaçables par l’utilisateur. . « Cela rend également la réparation d’un smartphone plus abordable. »

Mais respecter les nouvelles règles va signifier devoir résoudre des défis d’ingénierie délicats pour les entreprises qui souhaitent s’y conformer. Un fabricant de téléphones, Fairphone, a été le premier à fabriquer des téléphones avec des batteries entièrement remplaçables par l’utilisateur et, comme ils me l’ont dit, ce n’est pas une mince affaire. Plus à ce sujet ci-dessous.

Toutes les règles qui finissent par entrer en vigueur concernant les batteries remplaçables par l’utilisateur ne s’appliqueront qu’aux téléphones vendus dans l’UE. Mais il existe un précédent en matière de réglementation européenne incitant les entreprises technologiques à apporter des modifications qui affectent leurs produits où qu’ils soient vendus. Un bon exemple est le mandat européen pour les chargeurs universels (chargeurs pouvant être utilisés sur toute une catégorie d’appareils), qui a été finalisé en octobre 2022 et entrera en vigueur l’année prochaine. On s’attend à ce qu’Apple abandonne l’utilisation des connecteurs Lightning pour l’iPhone au profit de l’USB-C plus courant, que l’on trouve sur presque tous les téléphones Android.

Apple et Samsung n’ont pas répondu aux demandes de commentaires concernant les réglementations imminentes.

Mais il est raisonnable de penser que si Apple et d’autres fabricants de téléphones sont obligés de fabriquer des appareils qui incluent des batteries remplaçables par l’utilisateur pour un marché, ils pourraient également vendre ces appareils ailleurs.

Rendre les batteries remplaçables

Pour comprendre les défis, ainsi que les avantages et les inconvénients, de fabriquer un tel appareil, j’ai demandé à Fairphone – une entreprise qui fabrique déjà un téléphone avec une batterie facilement remplaçable – ce qui est impliqué.

Pour Miquel Ballester, responsable du développement produit de Fairphone et l’un de ses fondateurs, il n’y a rien de nouveau dans le fait de pouvoir remplacer la batterie d’un téléphone. Au lieu de cela, c’est un choix que les fabricants ont fait car les téléphones ont tendance à devenir de plus en plus fins, a-t-il déclaré. Et bien que les capacités des batteries se soient améliorées au fil des ans, la chimie de base qui les fait se dégrader avec le temps ne l’a pas été.

« C’est un fait et cela n’a pas changé depuis que nous avions les anciens Nokia qui avaient tous des batteries remplaçables », a-t-il déclaré.

Fairphone fabrique déjà des téléphones avec des batteries remplaçables. Fairphone

Fairphone n’est pas seulement un fabricant de téléphones. Sa mission est de mettre l’industrie électronique au défi de créer des appareils qui durent plus longtemps et qui sont plus faciles à réparer. Tous les téléphones fabriqués par la société sont modulaires, ils peuvent donc être démontés et remontés par n’importe qui. Même quelqu’un comme moi, qui a peu d’expérience en électronique à part quelques soudures occasionnelles, peut le faire – et je l’ai fait.

Mais fabriquer un téléphone de cette façon implique des compromis, comme Ballester le sait bien. Avoir une batterie entièrement intégrée qui est collée dans un smartphone crée une connexion très stable entre le module d’alimentation et les autres composants. Une batterie remplaçable ne peut pas offrir le même niveau de stabilité, ce qui signifie que la connexion est plus susceptible d’être interrompue si le téléphone tombe ou si un grain de poussière se retrouve sur le connecteur.

(En 2016, LG a tenté sa chance avec un téléphone modulaire, le G5, à la fin des téléphones avec des batteries que vous pouviez retirer. L’examinateur de CNET a noté que la batterie amovible du G5 était l’aspect le plus attrayant de la conception.)

La poussière et l’eau peuvent être un problème pour les téléphones modulaires. Le Fairphone 4, qui vient d’arriver aux États-Unis, est le premier appareil de la société à être doté d’un indice d’étanchéité, qui, à IP54, est inférieur à la plupart des modèles haut de gamme. (L’iPhone 14 a un indice IP de 68.) Ballester considère cela comme moins problématique, étant donné que la plupart des gens remplacent leur téléphone ces jours-ci non pas parce qu’ils se sont un peu mouillés, mais à cause de la batterie, du logiciel ou d’un écran brisé. .

Les batteries remplaçables vivent également dans un boîtier plus volumineux pour s’assurer qu’elles peuvent correspondre à leurs homologues collés pour plus de robustesse et de fiabilité.

« Vous devez penser différemment à l’architecture du téléphone, et vous ne pourrez peut-être pas offrir ces ratios super minces que nous voyons sur le marché », a déclaré Ballester. Le boîtier prenant plus de place, les fabricants de téléphones doivent également opter pour des batteries de moindre capacité, a-t-il ajouté.

En d’autres termes, les batteries remplaçables pourraient conduire à des téléphones plus volumineux avec une autonomie moindre. Malgré cela, le Fairphone 4 fournit toujours suffisamment de jus en une seule charge pour durer une journée complète, selon Ballester. Contrairement aux téléphones phares du marché, il ne s’étendra tout simplement pas sur un jour et demi ou deux, a-t-il ajouté.

Défis et promesses

L’avantage évident d’avoir une batterie remplaçable est que si votre batterie existante vous cause des problèmes et ne dure pas toute la journée, vous pouvez la remplacer par une nouvelle. Mais cela dépend du fait que ces mêmes batteries sont toujours disponibles jusqu’à plusieurs années après l’achat de votre téléphone.

Les batteries de rechange ne peuvent pas rester sur l’étagère en attendant d’être utilisées, car elles aussi se dégraderont avec le temps. Persuader les fournisseurs de continuer à remplacer les batteries peut être un défi, a déclaré Ballester, car les volumes sont souvent trop faibles. Il est cependant convaincu que si les batteries remplaçables devenaient la norme pour les fabricants de téléphones, elles seraient beaucoup plus faciles à obtenir.

À l’autre extrémité du cycle de vie du téléphone, le fait d’avoir une batterie remplaçable est extrêmement bénéfique dans le processus de recyclage. La partie la plus précieuse d’une batterie est le cobalt, qui peut être recyclé, mais ce n’est souvent pas dû au fait qu’il est intégré au téléphone. Cela signifie que les téléphones seront recyclés dans leur intégralité pour les métaux, le cobalt étant perdu dans le processus.

Voir également: Un téléphone entièrement recyclé est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît, même pour Samsung et Apple

Mais si les batteries sont remplaçables, elles peuvent être facilement extraites des téléphones et recyclées séparément. En ce moment, cela ne se produit pas assez, a déclaré Ballester.

« Les recycleurs de cobalt ont du mal à avoir suffisamment de volume pour avoir une bonne analyse de rentabilisation du recyclage du cobalt, nous devons donc augmenter la quantité de batteries qui reviennent », a-t-il déclaré.

Le recyclage des batteries séparément permet d’extraire plus de matériaux. Ezequiel Becerra/Getty

Il espère que davantage de téléphones dotés de batteries remplaçables renforceraient la quantité de recyclage de cobalt qui peut avoir lieu. De même, il espère qu’à mesure que la technologie des batteries continue de s’améliorer, il n’y aura plus besoin de discuter de la quantité d’énergie qu’une batterie remplaçable peut contenir par rapport à un module fixe.

Pour les fabricants de téléphones qui réfléchissent maintenant à la façon dont ils pourraient fabriquer des appareils avec des batteries remplaçables, peut-être pour la toute première fois, il est clair que certains compromis peuvent être nécessaires en cours de route. Mais grâce aux efforts intersectoriels, il existe d’importantes opportunités de surmonter les obstacles auxquels des entreprises comme Fairphone sont déjà confrontées.

Ce faisant, ils pourraient simplement garantir que la prochaine génération de téléphones reste plus longtemps dans nos poches et alléger la pression sur la planète dans le processus.