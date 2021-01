Créer un bon smartphone est un exercice d’équilibre – un exercice qui devient plus difficile à réaliser lorsque vous passez du budget, au milieu de gamme, au produit phare, et même s’il n’est peut-être pas le meilleur dans un domaine particulier, le OnePlus 8 Pro s’est avéré être le meilleur sur le point de remporter la couronne en tant que téléphone phare de l’année pour 2020.

Le OnePlus 7 Pro ressemblait à un bond en avant pour OnePlus en termes de design et de technologie, le OnePlus 8 Pro a affiné l’expérience offerte par son prédécesseur et, par conséquent, renforce la position de l’entreprise en tant que concurrent tout en haut de la marché du téléphone.

Il bénéficie d’un beau design dans des finitions passionnantes mais réfléchies, d’un superbe écran AMOLED « Fluid » expansif, avec des couleurs exceptionnelles et la capacité de fonctionner en pleine résolution et avec son taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz en tandem, l’OxygenOS de la société sert l’un des Les meilleures expériences utilisateur aux côtés de l’analyse de Google sur Android et il résout à peu près toutes les lacunes avec lesquelles son prédécesseur a lutté.

Chargement sans fil? Le 8 Pro est le premier des téléphones de la société à offrir une charge sans fil rapide jusqu’à 30 W (avec une charge filaire de 30 W en standard). De meilleures caméras? Le 8 Pro donne au Find X2 Pro d’Oppo – l’un des meilleurs téléphones avec appareil photo de cette année – une course pour son argent, avec les mêmes snappers principal et ultra-large de 48Mp, aux côtés d’un téléobjectif 3x et d’un objectif que nous n’avons jamais vu auparavant (et il est peu probable à revoir prochainement sur un téléphone), une caméra à rayons X – surnommée la «caméra à filtre couleur».

Le 8 Pro est également le premier téléphone OnePlus à offrir officiellement une résistance à la poussière et à l’eau certifiée IP68 et pour compléter, cette chose est rapide; avec un stockage et une mémoire hautes performances (sans parler de beaucoup des deux) prenant en charge la puce mobile la plus puissante du début de 2020, le Snapdragon 865 de Qualcomm, avec 5G ajouté pour faire bonne mesure.

Comme nous l’avons dit dans notre critique, «il y a quelque chose ici pour tout le monde, et peu de choses manquent». Tant que vous n’êtes pas effrayé par la taille même du 8 Pro, le téléphone incarne le sentiment exprimé dans l’adage: «Homme à tout faire, maître de rien, bien que souvent meilleur qu’un maître d’un».

Bien qu’il n’excelle dans aucun domaine particulier, c’est principalement parce qu’il fait déjà pratiquement tout à un niveau aussi élevé et que les prix de OnePlus pour des téléphones comme le 8 Pro semblent beaucoup plus proches de ceux de ses rivaux qu’ils l’étaient autrefois, ce appareil réduit encore les téléphones plusieurs centaines de plus chers sans véritable compromis.

Détaillant Prix Livraison Comparaison des prix de plus de 24000 magasins dans le monde Voir plus de prix

Nous avons aussi adoré …

Bien qu’il ne faisait aucun doute dans notre esprit que le OnePlus 8 Pro méritait le titre de « téléphone phare de l’année », il y avait une poignée de combinés qui, pour une raison ou une autre, étaient controversées à divers moments.

L’iPhone 12 d’Apple était la plus grande menace pour la couronne du 8 Pro. Probablement appelé à servir de « nouveau téléphone par défaut » à de nombreuses personnes au cours des 12 prochains mois environ, l’iPhone 12 ne perd pas beaucoup de ce que son homonyme de marque Pro apporte à la table et arrive à un prix de départ identique au OnePlus.

Pour votre argent, vous obtenez une excellente paire de caméras arrière, une résistance à l’eau, une charge sans fil et certaines des meilleures performances du marché. Nous attendons toujours une expérience de visualisation à taux de rafraîchissement élevé sur un iPhone, iOS étant beaucoup plus compliqué qu’il ne l’était autrefois et le design du 12 – bien que précis et haut de gamme – n’est pas aussi élégant que ce que propose le 8 Pro – notamment en raison de son encoche invasive.

En demandant à divers membres de l’équipe des conseillers techniques pour les faits saillants personnels de l’année, le rédacteur Anyron Copeman a félicité le Red Magic 5S centré sur les joueurs, le rédacteur en chef adjoint Dom Preston ne peut pas arrêter de chanter les louanges du Samsung Galaxy Z Flip, rédacteur en chef Chris Martin. était également amoureux du pliable Razr 5G de Motorola, Alex Walker-Todd, éditeur de Consumer Tech, était tout au sujet du OnePlus 8 Pro, le rédacteur principal Lewis Painter était l’avocat résident de TA pour l’iPhone représentant le 12, et l’éditeur Jim Martin est tombé amoureux du Huawei Mate 40 La caméra, le matériel et la conception du pro

Et c’est une conclusion – avec les prix 2020 de Tech Advisor faits et époussetés. Voici tous les gagnants au cas où vous en auriez manqué: