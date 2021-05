Téléphone mystérieux Realme certifié par la FCC

Un tout nouveau téléphone Realme à petit budget est apparu dans une liste FCC, révélant son design et quelques spécifications clés. Le Realme RMX3261 qui n’a pas encore été annoncé a déjà été vu dans les bases de données de TKDN, BIS et Indonesia Telecom, ce qui, combiné à la liste d’aujourd’hui, confirme que la date de lancement approche.

Le RMX3261 arbore un écran à encoche en forme de goutte d’eau et trois découpes de caméra à l’arrière ainsi qu’un flash LED. Les schémas montrent également un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et un triple emplacement SIM.







Conception et spécifications du Realme RMX3261

Les autres spécifications incluent une batterie de 4880 mAh avec une charge de 18 W et Android 11 vraisemblablement avec Realme UI 2.0 du côté logiciel. L’appareil mesure 173,9 mm de haut et 75,96 mm de large. Sur la base des spéculations, le RMX3261 pourrait être le prochain ajout dans la série C économique du Realme.

