Cela dit quelque chose sur l’attrait de OnePlus que le lancement du OnePlus Nord à 379 £ a attiré le genre de battage médiatique, d’enthousiasme et de couverture médiatique que la plupart des marques ne peuvent même pas obtenir pour leurs produits phares.

Cela aide que le Nord soit largement considéré comme un retour en forme, une chance pour OnePlus de récupérer ses valeurs de départ avec un téléphone que tout le monde pouvait se permettre, après que le OnePlus 8 Pro haut de gamme se soit dangereusement rapproché de la ligne de 1000 £.

Reste à savoir si OnePlus est vraiment revenu à son ancien soi – le départ du fondateur Carl Pei et la sortie de deux téléphones Nord à budget ultérieur sur le modèle des appareils Oppo et Realme jettent certainement cela en doute – mais personne ne pourrait vraiment affirmer que le OnePlus Nord est autre chose qu’un tour de force de conception de téléphone abordable.

En conservant un arrière en verre (bien qu’avec un cadre en plastique), le Nord a l’air et se sent tout aussi haut de gamme que les téléphones OnePlus plus chers. Avec un écran 90Hz, un appareil photo 48Mp et un support 5G grâce au chipset Snapdragon 765G, les spécifications ne sont pas loin non plus, et il partage l’expérience logicielle Android raffinée de OnePlus – toujours la meilleure du secteur.

Ajoutez à cela le fait qu’il commence à partir de seulement 379 £, et vous pouvez voir pourquoi notre rédacteur en chef Chris Martin a décrit le Nord comme une «clé en cours de réalisation» lors de l’examen d’autres téléphones – cela donne à peu près tout l’air d’une mauvaise valeur, donc il est difficile de recommander que la plupart des gens achètent presque n’importe quoi d’autre.

Si cela suffit pour vous tenter, voici où vous pouvez acheter le Nord dès maintenant:

Détaillant Prix Livraison Comparaison des prix de plus de 24000 magasins dans le monde Voir plus de prix

Nous avons aussi adoré …

Il y a eu d’autres merveilles de milieu de gamme cette année aussi bien sûr. Le Realme X50 5G offre des spécifications similaires à celles du Nord mais coûte encore moins cher à 299 £, bien qu’il ne puisse pas tout à fait rivaliser avec la combinaison du Nord d’un design soigné et d’un logiciel impeccable.

Nous avons également beaucoup d’amour pour les Pixel 4a et 4a 5G de Google. Bien sûr, sur les spécifications, ils sont à la traîne – il n’y a pas de charge rapide ou d’affichage à taux de rafraîchissement élevé. Mais les caméras Pixel sont toujours à peu près aussi bonnes qu’elles le sont, et le logiciel de base de Google est la seule expérience Android à donner au système d’exploitation Oxygen de OnePlus une course pour son argent.

Il ne nous reste plus qu’un seul de nos prix annuels à annoncer – mais jusqu’à présent, nous avons révélé notre téléphone, tablette et ordinateur portable à petit budget préférés de 2020, et bien plus encore.

Articles connexes pour plus de lecture