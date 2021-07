Téléphone Huawei 4G avec charge 66W certifié par 3C – peut-être le Huawei P50

La série Huawei P50 devrait sortir le 29 juillet. Initialement, la gamme sera probablement composée d’un P50 vanille, d’un P50 Pro et d’un P50 Pro+. Pour autant que nous le sachions actuellement, la plupart des unités de la famille P50 seront toujours uniquement LTE – une histoire encore corroborée par le fait que la société chinoise n’est actuellement autorisée à utiliser que les puces 4G de Qualcomm et que cette dernière est déjà travailler sur une variante 4G de la partie Snapdragon 888.

Il s’agit probablement de la configuration sur le Huawei JAD-AL50, qui a été repéré sur le site Web de l’autorité de certification chinoise 3C. Il s’agit probablement du Huawei P50 vanille, ou peut-être du modèle 4G du P50 Pro. Bien sûr, il n’y a aucune preuve solide de cela et le JAD-AL50 pourrait également être le combiné Nova 9, sur lequel Huawei travaille également probablement. Cependant, l’entrée 3C mentionne le support de charge 66W – le même que sur la gamme Mate 40, avec des sorties 10W (5V, 2A), 40W (10V, 4A) et 66W (11V, 6A) et probablement un peu trop ambitieux pour le Nouvelle 9.







Certification 3C

Le JAD-AL50 a également été récemment repéré sur le site Web de TENAA, aux côtés de mentions du nouveau HarmonyOS de Huawei. Pas vraiment une surprise majeure, étant donné que la série P50 était officiellement tease lors du dernier événement HarmonyOS.

Pour être clair, malgré la situation actuelle entre les États-Unis et Huawei et cette nouvelle solution de contournement 4G Snapdragon, nous nous attendons toujours à ce qu’il y ait des variantes 5G dans la famille P50. Très probablement le P50 Pro+ et probablement quelques unités P50 Pro. La puce Kirin 9000 5G les alimentera probablement à la place.







Appareil photo Huawei P50

En ce qui concerne les autres détails sur la famille Huawei P50, nous savons déjà que son design sera très similaire à celui de la gamme Honor 50 et comprendra les grands îlots de caméra circulaires reconnaissables à l’arrière. Les fenêtres du bas abriteront probablement une caméra téléobjectif périscope, tandis que le haut a un trio de vivaneaux. Les rumeurs font allusion à un Sony IMX800 de 1 pouce pour la caméra principale sur les P50 Pro et Pro+, ainsi que potentiellement l’un des plus grands ultra-larges du marché, utilisant un nouveau capteur de 1/1,18 pouce.

