Téléphone HTC avec des fuites de conception inhabituelles, probablement le Desire 21 Pro 5G

HTC n’a sorti que deux téléphones l’année dernière, mais le premier de 2021 pourrait venir sous peu, suggérant une plus grande participation cette année. Le midranger Desire 21 Pro 5G est le nom présumé du téléphone qui joue dans la fuite d’aujourd’hui.

La source d’origine des images divulguées a été supprimée mais elles restent sur SlashLeaks. Le numéro de modèle de l’appareil est 2AQAG100 et il exécute Android 10 hors de la boîte. Le design frontal n’est pas quelque chose d’extraordinaire – des lunettes latérales et un menton plutôt épais avec une découpe centrée pour la caméra frontale. À en juger par les lueurs sur les bords de l’écran, il est facile de supposer que le combiné dispose d’un panneau LCD IPS.











HTC Desire 21 Pro 5G présumé

En faisant le tour du dos, nous voyons une couleur vert menthe avec une texture semblable à de la fibre de carbone. La configuration à quatre caméras a un capteur 48MP dans son unité principale. Et comme il n’y a pas de lecteur d’empreintes digitales à l’arrière et que le panneau LCD ne peut pas en accueillir un, il est probablement intégré dans le bouton d’alimentation latéral.





HTC Desire 21 Pro 5G présumé

Puisque c’est la première fois que nous entendons parler du combiné, nous n’avons rien d’autre que ce que nous voyons sur les photos. Peut-être que plus de détails émergeront pour brosser un tableau plus complet le plus tôt possible.

