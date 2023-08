Téléphone en panne ? C’est la fin de la saison des inscriptions ouvertes chez Verizon

Ouvrir. Inscription. Verizon a donné aux clients la possibilité de faire réparer leur téléphone à des tarifs réduits, à condition qu’ils acceptent d’ajouter des frais supplémentaires à leur facture mensuelle.

Cette année, Verizon a apporté quelques modifications à l’offre à l’intérieur de Protection mobile Verizonceux-ci étant des franchises de réparation d’écran fissuré de 0 $ (auparavant au prix de 29 $), une franchise de remplacement des dommages de 99 $ (auparavant jusqu’à 249 $) et l’ajout de la «récupération de données» même si l’appareil est endommagé.

Les autres éléments de l’offre totale incluent la livraison le jour même sur les appareils de remplacement, les remplacements de batterie, l’accès au support technique 24h/24 et 7j/7, les outils de sécurité numérique et de confidentialité, et plus encore.

Verizon fixe le prix de cette couverture d’assurance à 17 $/mois pour un seul appareil ou 60 $/mois pour trois lignes enregistrées. Le transporteur offre aux gens des réclamations illimitées pendant qu’ils sont inscrits, donc si vous êtes quelqu’un qui a constamment des problèmes avec son appareil, cela se paiera peut-être tout seul.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 19 octobre. Pour plus de détails, consultez la brochure ici.