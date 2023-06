Telemundo révèle les détails de la couverture de la Coupe du monde féminine

Telemundo bat des records en matière de diffusion de la prochaine Coupe du monde féminine. L’équipe de commentateurs présente le plus grand nombre de femmes jamais réunies dans les médias américains de langue espagnole. Un groupe diversifié de talents comprend d’anciens joueurs, des voix notables et d’excellents analystes pour la couverture de Telemundo.

Pour le public américain, la couverture de Telemundo est toujours une valeur sûre, même si votre espagnol n’est peut-être pas à la hauteur. Avec le légendaire Andrés Cantor menant les devoirs play-by-play, les fans reconnaîtront ses célèbres appels de but quand ils se produiront. Samy Sadovnik, Jorge Calvo et Copan Álvarez ont également été des voix fréquentes lors de la Coupe du monde masculine l’hiver dernier. Daniella Lopez-Guajaro se joint également à l’équipe pour les commentaires play-by-play. Les analystes principaux sont Eduardo Biscayart et journaliste Diana Rincon. Pourtant, le vivier de talents de Telemundo est bien plus profond.

La grande chose à propos de la couverture de Telemundo est simplement son accessibilité. Chaque match de la Coupe du monde féminine est disponible sur Peacock, qui ne coûte que 4,99 $ par mois. Alors que la couverture en anglais inclut FS1, qui nécessite un abonnement TV, tous les concours en espagnol sont disponibles en un seul endroit. Par conséquent, si vous utilisez déjà Peacock pour regarder la Premier League, ce n’est qu’un autre moyen d’accéder à la meilleure compétition féminine.

Bien sûr, si vous avez déjà un abonnement TV, que ce soit le câble, le satellite ou un service de streaming, les matchs de la Coupe du monde féminine sont sur Telemundo et Universo. Parfois, des jeux sont diffusés sur ces deux canaux. Telemundo est une chaîne gratuite en direct, ce qui signifie que tout ce dont les téléspectateurs ont besoin est une antenne à regarder.

Calendrier de la Coupe du monde féminine Telemundo

Toutes les heures suivantes correspondent à l’heure de l’Est des États-Unis. Tous les jeux sont disponibles sur Peacock.

jeudi 20 juillet

3 heures du matin – Nouvelle-Zélande contre Norvège. — Telemundo. — Andrés Cantor, Manuel Sol, Natalia Astrain.

6 heures du matin – Australie contre République d’Irlande. — Universo. — Copan Alvarez, Janelly Farias, Isabella Echeverri.

22 h 30 – Nigeria vs Canada. — Universo. — Sammy Sadovnik, Janelly Farias, Kenti Robles

vendredi 21 juillet

1 h du matin – Philippines contre Suisse. — Universo. — Jorge Calvo, Diana Rincon, Isabella Echeverri

3 h 30 – Espagne contre Costa Rica. — Telemundo. — Diana Rincon, Daniella Lopez-Guajaro, Eduardo Biscayart, Maxi Rodriguez

21h — Etats-Unis contre le Vietnam. Telemundo, Universo. — Andrés Cantor, Manuel Sol, Natalia Astrain.

samedi 22 juillet

3 heures du matin – Zambie vs Japon. — Universo. — Jorge Calvo, Kenti Robles, Isabella Echeverri

5 h 30 – Angleterre contre Haïti. — Telemundo. — Copan Alvarez, Janelly Farias, Maxi Rodriguez.

08h00 – Danemark vs RP Chine. — Universo. — Sammy Sadovnik, Eduardo Biscayart, Diana Rincon

dimanche 23 juillet

1 h du matin – Suède contre Afrique du Sud. — Universo. — Diana Rincon, Daniella Lopez-Guajaro, Eduardo Biscayart, Isabella Echeverri

3 h 30 – Pays-Bas contre Portugal. — Telemundo. — Sammy Sadovnik, Diana Rincon, Kenti Robles

06h00 – France vs Jamaïque. — Telemundo. — Copan Alvarez, Janelly Farias, Maxi Rodriguez.

lundi 24 juillet

2 heures du matin – Italie contre Argentine. — Telemundo. — Andrés Cantor, Manuel Sol, Natalia Astrain.

04h30 – Allemagne vs Maroc. — Universo. — Jorge Calvo, Kenti Robles, Diana Rincon

7 h – Brésil contre Panama. — Telemundo. — Sammy Sadovnik, Eduardo Biscayart, Janelly Farias

22h00 – Colombie vs République de Corée. — Universo. — Copan Alvarez, Isabella Echverri, Diana Rincon.

mardi 25 juillet

1 h 30 – Nouvelle-Zélande contre Philippines. — Universo. — Diana Rincon, Daniella Lopez-Guajaro, Eduardo Biscayart, Janelly Farias

4 heures du matin – Suisse contre Norvège. — Telemundo. —Jorge Calvo, Maxi Rodriguez, Kenti Robles

mercredi 26 juillet

1 h du matin – Japon contre Costa Rica. — Universo. — Copan Alvarez, Eduardo Biscayart, Kenti Robles.

03h30 – Espagne vs Zambie. — Telemundo. — Sammy Sadovnik, Isabella Echeverri, Maxi Rodriguez

8 h — Canada vs République d’Irlande. — Universo. —

21h — Etats-Unis contre les Pays-Bas. — Telemundo, Universo. — Andrés Cantor, Manuel Sol, Natalia Astrain.

jeudi 27 juillet

03h30 – Portugal vs Vietnam. — Universo. — Sammy Sadovnik, Eduardo Biscayart, Janelly Farias

06h00 – Australie vs Nigeria. — Universo. — Diana Robles, Daniella Lopez-Guajaro, Janelly Farias

20 h – Argentine vs Afrique du Sud. — Universo. — Copan Alvarez, Isabella Echeverri, Maxi Rodriguez.

vendredi 28 juillet

4 h 30 – Angleterre contre Danemark. — Telemundo. — Sammy Sadovnik, Eduardo Biscayart, Janelly Farias

07h00 – RP Chine contre Haïti. — Universo. — Diana Rincon, Daniella Lopez-Guajaro, Kenti Robles

samedi 29 juillet

3 h 30 – Suède contre Italie. — Telemundo. — Copan Alvarez, Isabella Echeverri, Maxi Rodriguez.

06h00 – France vs Brésil. — Telemundo. — Andrés Cantor, Manuel Sol, Natalia Astrain.

8 h 30 – Panama vs Jamaïque. — Telemundo. — Diana Rincon, Daniella Lopez-Guajaro, Kenti Robles

dimanche 30 juillet

00h30 – République de Corée vs Maroc. — Universo. —Jorge Calvo, Maxi Rodriguez, Diana Robles

3 heures du matin – Suisse contre Nouvelle-Zélande. — Telemundo. — Jorge Calvo, Eduardo Biscayart, Kenti Robles

3 heures du matin – Norvège contre Philippines. — Universo. — Copan Alvarez, Janelly Farias.

5 h 30 – Allemagne contre Colombie. — Telemundo. — Daniella Lopez-Guajaro, Isabella Echeverri, Diana Rincon

lundi 31 juillet

3 heures du matin – Japon contre Espagne. — Telemundo. — Andrés Cantor, Manuel Sol, Natalia Astrain.

3 heures du matin – Costa Rica vs Zambie. — Universo. — Copan Alvarez, Janelly Farias, Maxi Rodriguez.

6 h – Canada vs Australie. — Telemundo. — Daniella Lopez-Guajaro, Isabella Echeverri, Eduardo Biscayart

06h00 – République d’Irlande vs Nigeria. — Universo. — Sammy Sadovnik, Diana Rincon

mardi 1er août

03h00 – Portugal vs. Etats-Unis. — Telemundo. — Andrés Cantor, Manuel Sol, Natalia Astrain.

3 heures du matin – Vietnam vs Pays-Bas. — Universo. — Daniella Lopez-Guajaro, Diana Rincon

06h00 – RP Chine contre Angleterre. — Telemundo. — Sammy Sadovnik, Janelly Farias, Maxi Rodriguez

6 heures du matin – Haïti contre le Danemark. — Universo. — Jorge Calvo, Isabella Echeverri, Eduardo Biscayart

mercredi 2 août

3 heures du matin – Argentine vs Suède. — Telemundo. — Copan Alvarez, Isabella Echeverri, Maxi Rodriguez.

3 heures du matin – Afrique du Sud contre Italie. — Universo. —Jorge Calvo

06h00 — Panama vs France. — Universo. — Diana Rincon, Daniella Lopez-Guajaro

06h00 – Jamaïque vs Brésil. — Telemundo. — Sammy Sadovnik, Eduardo Biscayart, Janelly Farias

jeudi 3 août

06h00 — République de Corée vs Allemagne. — Universo. — Copan Alvarez, Janelly Farias, Maxi Rodriguez.

06h00 – Maroc contre Colombie. — Telemundo. — Sammy Sadovnik, Isabella Echeverri, Diana Rincon

samedi 5 août

1h du matin — 1A contre 2C. — Universo. — À déterminer.

4 heures du matin – 1C contre 2A. — Telemundo, Universo. — À déterminer.

22 h — 1E contre 2G. — Telemundo, Universo. — À déterminer.

dimanche 6 août

5 heures du matin — 1G contre 2E. — Telemundo, Universo. — À déterminer.

lundi 7 août

3 h 30 — 1D contre 2B. — Universo. — À déterminer.

6 h 30 — 1B contre 2D. — Universo. — À déterminer.

mardi 8 août

4h du matin — 1H contre 2F. — Universo. — À déterminer.

7h00 — 1F contre 2H. — Telemundo. — À déterminer.

jeudi 10 août

21h — Quart de finale 1. — Telemundo, Universo. — À déterminer.

vendredi 11 août

3h30 — Quart de finale 2. — Universo. — À déterminer.

samedi 12 août

3 h — Quart de finale 3. — Universo. — À déterminer.

6h30 — Quart de finale 4. — Telemundo. — À déterminer.

mardi 15 août

4 heures du matin — Demi-finale 1. — Telemundo, Universo. — À déterminer.

mercredi 16 août

06h00 — Demi-finale 2. — Telemundo, Universo. — À déterminer.

samedi 19 août

4 heures du matin — Match pour la troisième place. — Telemundo, Universo. — À déterminer.

dimanche 20 août

6h00 — Finale. — Telemundo, Universo. — À déterminer.

