Telemundo propose une couverture sur place de la finale de l’US Open Cup

Telemundo rejoint CBS en envoyant une couverture complète en studio au DRV PNK Stadium pour couvrir la finale de l’US Open Cup. Lionel Messi et l’Inter Miami affrontent le Houston Dynamo mercredi soir. L’Inter Miami vise son deuxième trophée de la campagne après avoir déjà remporté la Coupe des Ligues. Le Houston Dynamo est à la recherche de son premier trophée depuis sa victoire en Open Cup en 2018.

En tant que détenteur des droits en langue espagnole pour l’US Open Cup, Telemundo profite de l’occasion pour diffuser Lionel Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets dans une autre finale. Le jeu débutera à 20 h 30 HE avec une couverture en espagnol sur Telemundo, Universo et Peacock.

L’équipe sur place commence sa couverture de l’US Open Cup 30 minutes avant le coup d’envoi. À 20 h HE, Miguel Gurwitz et Ana Jurka dirigent l’émission. Au cours de la diffusion de 30 minutes, l’équipe de Telemundo aura des analyses, des interviews et d’autres histoires captivantes. Les fans seront prêts pour une finale majeure du football américain. La même équipe couvrira les célébrations d’après-match et les réactions au match immédiatement après le coup de sifflet final. La couverture d’après-match n’est disponible que sur Universo et Peacock, pas sur Telemundo.

Telemundo utilise son trio de commentateurs primé composé d’Andres Cantor, Manuel Sol et Maxi Rodriguez pour appeler le match. Le groupe rejoindra parfois la couverture du studio sur place pendant la préparation du match.

Telemundo espère la performance de Messi dans la couverture de l’US Open Cup

Telemundo, tout comme le MLS Season Pass d’Apple, a été un énorme bénéficiaire de l’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami. La demi-finale de l’US Open Cup contre Cincinnati a aidé Telemundo à grimper au classement des téléspectateurs. Telemundo, Universo et Peacock ont ​​attiré une audience totale de plus de 1,1 million. C’était destiné à un public âgé de 18 à 34 ans, quelle que soit la langue.

Cependant, cette audience pourrait dépendre de l’apparition de Messi dans le match. Si les billets sont une indication, la demande chute fortement lorsque Messi est exclu de l’équipe de la journée. Son statut pour le match contre Houston est incertain.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire