Telemundo et Peacock obtiennent les droits de l’US Open Cup grâce à Messi

La 108e Lamar Hunt US Open Cup touche à sa fin et bénéficie désormais d’une couverture télévisée supplémentaire. Après que CBS Sports ait remporté les demi-finales et la finale sur leur réseau Golazo, Paramount + et CBSSN, Telemundo et Peacock ont ​​maintenant intensifié la couverture de l’US Open Cup en espagnol.

C’est la première fois depuis la finale de l’USOC 2018 qu’il y a une couverture nationale en espagnol du tournoi.

Lionel Messi participant aux dernières étapes de la compétition de cette année a sans aucun doute aidé à décrocher le contrat de télévision en espagnol. Son équipe de l’Inter Miami est imparable en Coupe des Ligues depuis son arrivée. Cependant, leur performance avant Messi était digne de la dernière place du classement général de la MLS. Malgré la mauvaise forme de la ligue, le club a gagné sa place en demi-finale de l’Open Cup avant la grande refonte estivale.

Quel que soit le catalyseur pour obtenir ces matchs sur des réseaux supplémentaires, c’est une grande victoire pour le tournoi trop souvent négligé.

Les deux matchs de demi-finale sont prévus pour le mercredi 23 août. Le premier est l’Inter Miami susmentionné en visite au FC Cincinnati (qui bénéficie actuellement d’une avance de huit points en tête du classement MLS) à 19h00 HE. Et la deuxième demi-finale est le Houston Dynamo qui accueille le Real Salt Lake à 21h30 HE.

Miami-Cincinnati est diffusé sur Telemundo, tandis que Houston-Real Salt Lake est diffusé sur Universo. Les deux jeux sont également diffusés en direct en espagnol sur Peacock.

Regardez les demi-finales de l’US Open Cup en espagnol sur Peacock

La couverture de l’US Open Cup de Telemundo complète les émissions en anglais sur le réseau CBS Sports Golazo (les deux demi-finales) et le réseau CBS Sports (finale). Paramount + aura également les trois jeux.

La finale de la Lamar Hunt US Open Cup 2023, le mercredi 27 septembre, sera également diffusée en direct sur le service Peacock. Les détails de la télévision seront annoncés à une date ultérieure.

Photo: Imago.