Telemundo bat des records d’audience pour la Coupe du Monde Féminine

Telemundo a battu ses records lors de la Coupe du monde féminine 2023 en matière d’audience. De plus, ces records se sont prolongés tout au long du tournoi. Malgré la sortie anticipée de l’USWNT et la CONCACAF n’allant pas loin dans la compétition, le public américain regardait toujours activement le tournoi.

Lors de la Coupe du monde féminine 2023, certains concours ont soutenu l’audience sur Telemundo. Plus précisément, le match de phase de groupes de l’USWNT contre les Pays-Bas a établi le record de Telemundo pour le match de phase de groupes de la Coupe du monde féminine le plus regardé. De plus, il se classe au deuxième rang en termes d’audience de tous les temps lors de la Coupe du monde féminine. Le seul match qu’il traîne est la finale de la Coupe du monde féminine 2019 entre les deux mêmes équipes.

La finale de la Coupe du monde féminine, où , a été le match hors prime time le plus regardé du tournoi. Avec le coup d’envoi du match à 6 h HE, 401 000 téléspectateurs ont regardé la finale. C’est sur toutes les plates-formes du fournisseur.

Dans l’ensemble, la Coupe du monde féminine a enregistré une audience totale (TAD) de 167 000 spectateurs par match. Cela signifie que chaque jeu a attiré en moyenne 167 000 téléspectateurs sur toutes les plateformes de Telemundo. Rappelons que la Coupe du monde féminine était disponible en streaming sur Peacock. Ce chiffre inclut les utilisateurs de Peacock et ceux qui regardent sur Telemundo et Universo. C’est en baisse par rapport à la Coupe du monde féminine en France. Cependant, Telemundo attribue cela aux changements d’heure. Comparativement, l’audience est en hausse par rapport à la dernière fois qu’une Coupe du monde féminine s’est déroulée dans des fuseaux horaires similaires. C’était en Chine en 2007.

L’USWNT et Peacock conduisent l’audience de la Coupe du monde féminine de Telemundo

Il y a eu quelques faits saillants de jeux non USWNT en termes d’audience. Par exemple, le match nul en quart de finale entre l’Espagne et les Pays-Bas a attiré un TAD de 968 000. Il s’agit du match non américain le plus regardé de l’histoire de la Coupe du monde féminine à la télévision en espagnol. Ensuite, la victoire de l’Angleterre en quart de finale contre la Colombie a représenté une augmentation de 130% du nombre de téléspectateurs par rapport au match de l’Angleterre contre la Norvège au même stade en 2019.

Pourtant, l’USWNT était le gros tirage. Les deux matchs les plus regardés sur Telemundo provenaient de l’USWNT. Le match susmentionné contre les Pays-Bas était en tête de liste avec une certaine marge. Ensuite, le premier match de l’USWNT contre le Vietnam a attiré un impressionnant million de téléspectateurs. L’audience de l’USWNT lors de la phase de groupes de la Coupe du monde féminine 2023 a été la plus élevée jamais enregistrée à la télévision en espagnol. Malgré les difficultés temporelles du match contre le Portugal, le TAD moyen a augmenté de 57 % par rapport à 2019. Pour référence, le TAD de 2023 était de 911 000, tandis que 2019 a enregistré un TAD de 579 000.

PHOTO : IMAGO / Xinhua