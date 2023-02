Telemundo annonce la couverture de la SheBelieves Cup 2023

Telemundo Deportes a dévoilé sa couverture pour la SheBelieves Cup 2023. NBCUniversal aura les droits exclusifs des médias en espagnol pour le prochain tournoi.

Ainsi, Universo, Peacock Premium et l’application Telemundo co-diffuseront les six matchs de la compétition. Les jeux peuvent également être trouvés en anglais sur HBO Max.

Cantor ancre la couverture Telemundo de SheBelieves Cup

Les commentaires sur les réseaux de langue espagnole seront dirigés par la même équipe qui a travaillé la Coupe du monde 2022. Le légendaire commentateur sportif de football Andres Cantor dirigera l’équipe Telemundo pour la SheBelieves Cup.

Cantor, six fois lauréat d’un Emmy et membre du Temple de la renommée, sera rejoint par Manuel Sol. L’ancien international mexicain est avec Telemundo depuis 2013 et a régulièrement joué aux côtés de Cantor. Ana Jurka et Carlota Vizmanos animeront à nouveau les émissions de studio d’avant-match, de mi-temps et d’après-match.

Diffusion en direct de la Coupe SheBelieves Inclut : Premier League, USWNT + contenu exclusif Essayez-le maintenant

En plus de la couverture de l’équipe de diffusion, les fans de football peuvent trouver du contenu supplémentaire sur les comptes de médias sociaux de Telemundo Deportes. Cela inclut leur Twitter, Instagram et Facebook. Une partie de ce contenu comprend des entretiens exclusifs avec Alex Morgan, Becky Sauerbrunn, Sofia Huerta et Ashley Sanchez.

Pas de séries éliminatoires incluses dans le tournoi

La SheBelieves Cup présente quatre des meilleures équipes de football féminin. Le Brésil, le Canada, le Japon et l’USWNT s’affrontent dans le tournoi à la ronde. L’équipe avec le plus de points après trois matchs remporte la SheBelieves Cup. Chaque équipe reçoit trois points pour une victoire, un pour un match nul et zéro pour une défaite. Le différentiel de buts, les résultats en tête-à-tête et le total des buts sont également pris en compte.

Le tournoi commence le 16 février, lorsque le Japon affrontera le Brésil à 16 h HE. L’équipe nationale féminine des États-Unis disputera son premier match contre le Canada le même jour à 19 h HE.

Calendrier complet de la SheBelieves Cup 2023 (toutes les heures à l’est):

16 février : Orlando

Japon vs Brésil, 16h

USWNT contre Canada, 19 h

19 février : Nashville

USWNT vs Japon, 15h30

Brésil c. Canada, 18 h 30

22 février : Dallas

Canada c. Japon, 16 h

USWNT vs Brésil, 19 h

PHOTO: IMAGO / Photo de presse sportive