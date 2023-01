Telemundo acquiert les droits USMNT et USWNT pour 2023 à 2026

US Soccer a conclu un partenariat avec NBCUniversal Telemundo pour diffuser tous les matchs de l’USMNT et de l’USWNT en espagnol. L’accord de quatre ans commence immédiatement, alors que l’équipe nationale féminine affronte la Nouvelle-Zélande ce soir, mardi 17 janvier.

“S’appuyant sur l’élan d’une Coupe du monde 2022 historique, nous sommes fiers de nous associer à la Fédération américaine de football et de devenir le nouveau siège exclusif en espagnol de l’équipe américaine”, a déclaré le président de NBCUniversal, Beau Ferrari.

“Nous sommes impatients de propulser ensemble la croissance du football aux États-Unis et de servir notre public sur toutes les plateformes, alors que nous nous dirigeons vers la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2023 et la Coupe du Monde Masculine de la FIFA aux États-Unis, au Mexique et au Canada en 2026. ”

Tous les matchs seront disponibles en streaming sur Peacock

Le nouveau partenariat apportera chaque année plus de 20 matchs de l’équipe nationale américaine à Telemundo, Universo et Peacock. En outre, cela comprendra des matchs amicaux, ainsi que la SheBelieves Cup, la Ligue des nations de la CONCACAF et d’autres matchs importants de l’USMNT et de l’USWNT.

Andres Cantor dirige l’équipe à l’antenne du réseau en tant qu’annonceur play-by-play. Le six fois lauréat d’un Emmy Award et membre du Temple de la renommée est l’une des voix les plus reconnaissables du football.

“Nous sommes extrêmement ravis de commencer notre partenariat avec Telemundo alors que nous continuons à apporter la passion de notre sport et de nos équipes nationales au public hispanophone”, a déclaré la présidente de la Fédération américaine de football, Cindy Parlow Cone.

“C’est une période spéciale pour le football aux États-Unis, et l’engagement de Telemundo à doubler et à amplifier la croissance du sport grâce à son portefeuille inégalé de plateformes constitue une base incroyable pour le partenariat.”

La couverture sur Telemundo commence avec deux jeux USWNT, puis USMNT

Universo entamera le partenariat avec deux matchs amicaux de l’USWNT cette semaine. Les Américains affrontent la Nouvelle-Zélande deux fois en trois jours. Le premier match aura lieu le mardi 17 janvier. Ensuite, les deux joueront à nouveau le vendredi 20 janvier. Les deux matchs commenceront à 22 h HE et seront diffusés en espagnol sur Universo. Ils seront également disponibles en streaming sur Peacock et l’application Telemundo.

La couverture des jeux USMNT sur les réseaux devrait commencer fin janvier. Les hommes américains affronteront la Serbie le mercredi 25 janvier. Ensuite, ils affronteront la Colombie le samedi 28 janvier. De plus, Universo diffusera le match de la Serbie. Pendant ce temps, Telemundo diffusera le match contre la Colombie. De plus, ces luminaires seront disponibles sur Peacock et l’application Telemundo.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire