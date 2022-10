Telemundo abandonne la campagne publicitaire de la Coupe du monde pour Qatar 2022

Telemundo a publié sa campagne publicitaire de la Coupe du monde pour le tournoi à venir, et vous n’oublierez pas où se déroule l’événement.

La chaîne a réuni un casting de stars pour la prochaine Coupe du monde. En tête d’affiche Andres Cantor, les noms incluent l’ancien vainqueur de la Coupe du monde Golden Boot. De plus, l’ancien entraîneur-chef de l’équipe nationale du Mexique, Miguel “Piojo” Herrera, rejoint l’équipe.

Pour commémorer la couverture du tournoi, Telemundo a publié sa campagne publicitaire pour la Coupe du monde intitulée “Hear the Call”. Bien sûr, il s’agit d’un jeu sur les «appels» pour la Coupe du monde, dirigé par Andres Cantor et le reste de l’équipe de commentateurs. Cependant, dans l’annonce, cela signifie également Cantor disant “Qataaaaar” dans ses fameux appels “goooool”. À partir de là, toute l’équipe du studio de Telemundo commence à dire le Qatar comme s’il s’agissait d’un but massif qui venait d’être marqué.

Vous pouvez regarder la campagne Telemundo ci-dessous, mettant en vedette un certain nombre de visages et de voix familiers.

Campagne médiatique Coupe du monde Telemundo

Comme on le voit dans la vidéo, tout le monde n’est pas physiquement au studio Telemundo. En fait, Telemundo s’est rendu dans quatre pays pour filmer avec chaque individu sur place. Là, Telemundo a créé des profils individuels sur chaque membre de son équipe de diffusion. Chaque personne a également fourni des informations et des prévisions sur la prochaine Coupe du monde, tout en ajoutant ses meilleurs souvenirs de Coupe du monde au fil des ans.

Dans l’annonce susmentionnée, cela inclut de voir Diego Forlan cuisiner, Mauro da Silva et Claudio Borghi jouer au golf, puis Carlos Tenorio se faire soigner au spa.

C’est une publicité divertissante, qui ne manque pas d’émotion, comme c’est le cas pour les émissions animées de Telemundo. De plus, la sensation futuriste Cependant, il n’y a aucune mention du Qatar lui-même en dehors du nom du pays. Traditionnellement, les diffuseurs sont heureux de montrer une certaine inclination de l’hôte. Cela pourrait être les plages du Brésil, la nouveauté de l’Afrique du Sud ou l’histoire de l’Allemagne. Cependant, il n’y a aucune référence visuelle du Qatar. Cela aurait pu être le marché Souq Waqif qui héberge Telemundo pendant la Coupe du monde, ou juste ailleurs dans le pays.