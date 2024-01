Telegraph pourrait devenir la « branche de relations publiques » des Émirats arabes unis après un projet de rachat, ont averti les députés | Le télégraphe du jour

Les députés ont attaqué le projet de rachat des journaux Telegraph, soutenu par les Émirats arabes unis, avertissant qu’il est impossible de « séparer le cheikh et l’État » et appelant à des enquêtes plus approfondies avant que l’accord « ne se transforme en un désastre pour le gouvernement ».

Julia Lopez, ministre des Médias, a été interrogée à la Chambre des Communes après la soumission d’une question urgente soulevant des inquiétudes concernant l’accord complexe de la famille Barclay visant à transférer le contrôle du Telegraph et du Spectator à RedBird IMI.

RedBird IMI tire l’essentiel de son financement du cheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan, vice-président des Émirats arabes unis et propriétaire du club de football de Manchester City, et paie les 1,16 milliards de livres sterling de dettes que la famille Barclay devait à la banque Lloyds auprès de la banque Lloyds. intention de convertir rapidement les prêts en pleine propriété.

“La préoccupation n’est pas la propriété étrangère, mais la propriété d’un État étranger”, a déclaré Alicia Kearns, députée conservatrice de Rutland et Melton, exprimant ses inquiétudes quant à l’influence éditoriale sur les titres. “Vous ne pouvez pas séparer le cheikh et l’État.”

Kearns a déclaré que les actifs des journaux ne relevaient pas de l’un des 17 secteurs répertoriés dans la National Security & Investment Act (NSIA) qui permet au gouvernement d’enquêter et potentiellement de bloquer les transactions liées aux actifs britanniques d’importance nationale.

Cependant, elle a déclaré que la décision prise la semaine dernière par le gouvernement d’exercer la loi pour enquêter sur le projet de fusion de Three UK et Vodafone UK, en raison de la participation d’Emirates Telecom, soutenue par les Émirats arabes unis, dans Vodafone, a créé un précédent en matière d’intervention dans l’accord Telegraph.

John Nicolson, député du Parti national écossais et membre du comité multipartite de la culture, des médias et des sports, a mis en garde contre la possibilité que le Telegraph devienne une « branche de relations publiques déficitaire d’un État étranger ayant accès à notre cycle d’information quotidien ». “C’est en principe malsain pour notre démocratie”, a-t-il déclaré.

Lopez a déclaré que même si elle était d’accord comme “un principe [that] Je serais préoccupé par la propriété du gouvernement [of any media asset]», elle n’a pas pu donner de commentaires précis sur l’accord Telegraph et risquer de nuire au processus mené par la secrétaire à la Culture, Lucy Frazer.

« Si je devais dire quoi que ce soit dans cette enceinte qui porte préjudice à ce processus, ce serait regrettable », a-t-elle déclaré.

Plusieurs députés, dont Iain Duncan Smith, ont renouvelé leurs appels au ministère de la Culture, des Médias et des Sports (DCMS) pour qu’il lance une troisième enquête sur l’accord, examinant la structure de l’accord sur la dette qui le sous-tend.

Le gouvernement a lancé deux avis d’intervention d’intérêt public (PIIN) appelant l’Ofcom et l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) à examiner des problèmes potentiels, notamment la présentation précise de l’actualité, la libre expression d’opinion et une pluralité suffisante d’opinions et le contrôle de la propriété.

La CMA examinera tout problème potentiel de concurrence. Les régulateurs doivent rendre compte au DCMS d’ici le 11 mars.

Duncan Smith a rassemblé le soutien de 28 députés de tous les partis, appelant à un examen minutieux de l’accord de dette en coulisses qui a permis à Barclays de régler les prêts avec Lloyds.

« Nous sommes tous opposés à ce potentiel rachat… [which would] entraver l’idée de liberté de la presse », a-t-il déclaré. “Cela pourrait facilement tourner au désastre pour le gouvernement.»

Le secrétaire fantôme à la Culture, Thangam Debbonaire, était l’un des nombreux députés, aux côtés de l’ancien secrétaire à la Culture John Whittingdale, à avoir appelé le gouvernement à lancer une révision des règles de propriété des médias à la lumière des implications potentielles de l’accord Telegraph.

« À l’approche des élections générales, c’est une année importante », a-t-elle déclaré. « Il n’est pas temps pour le gouvernement de ne pas avoir de réponses ou de dormir au volant. »

Lopez a réitéré que les enquêtes en cours sur l’accord Telegraph devaient suivre leur cours, ajoutant que le gouvernement avait le pouvoir d’examiner les investissements et la propriété.

« Ce serait une erreur que les députés quittent cette salle en pensant qu’il n’y a aucun pouvoir », a-t-elle déclaré.