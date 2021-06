Telegraph Fire s’étend sur plus de 76 000 acres

Les pompiers de l’Arizona se sont battus mardi pour prendre pied dans un immense incendie de forêt, l’un des deux qui ont forcé des milliers d’évacuations dans les villes rurales et fermé presque toutes les grandes autoroutes de la région.

Le Telegraph Fire est désormais le neuvième plus grand incendie de forêt de l’histoire de l’État, selon Dean McAlister, porte-parole du centre de commandement des incidents pour l’incendie d’Apache Junction.

L’incendie a brûlé 76 260 acres et était contenu à 18% mardi soir, selon une mise à jour d’Inciweb.

Les équipes de pompiers travaillant sur le Telegraph Fire utilisent principalement la cicatrice de brûlure Pinal Fire 2017, ainsi que certaines « fonctions de contrôle », pour empêcher la progression de l’incendie vers l’est, a déclaré McAlister.

« La nuit, notre objectif est d’amener le feu – quand il n’y a pas de vent – est de l’abattre, de créer une zone tampon, c’est-à-dire lorsque le feu principal y brûle et qu’il s’installe », a déclaré McAlister.

L’incendie a détruit la cabane familiale du président de l’Arizona House, Rusty Bowers, l’ajoutant à la liste croissante des propriétaires dévastés par l’incendie de forêt qui a balayé le sud du comté de Gila.

Bowers a appris la perte de la cabine lundi après-midi, quelques heures après une session controversée de la Chambre où les républicains n’ont pas réussi à adopter une réduction d’impôt de près de 2 milliards de dollars et après une réunion avec le gouverneur Doug Ducey. Entre autres choses, Ducey et Bowers ont parlé de l’extinction des incendies et de la prévention des incendies de forêt.

Bowers, R-Mesa, dans des commentaires lundi à ABC15 News Arizona, a déclaré que sa famille était à la cabine samedi alors que le feu prenait de l’ampleur, mais n’est pas resté longtemps.

« Nous avons décollé », a déclaré Bower, ajoutant qu’ils avaient rassemblé ce qu’ils pouvaient. Ils ont essayé de rentrer dimanche, mais le chef des gardes forestiers du Globe Fire District les a mis en garde, affirmant qu’il y avait trop de risques d’être piégés par l’incendie grandissant.

Plusieurs facteurs rendent le travail des pompiers difficile : des vents de l’après-midi de l’ordre de 30 mi/h, des températures diurnes au milieu des années 90 et un « terrain escarpé et rocheux », qui est « propice aux incendies », a déclaré McAlister.

Alors que les vents de ce week-end sont censés diminuer, les températures devraient augmenter d’environ 10 degrés, ce qui rend « plus difficile la lutte contre les incendies en raison des problèmes d’hydratation des pompiers », a déclaré McAlister.

L’incendie du Telegraph a probablement été causé par des personnes, mais fait toujours l’objet d’une enquête.

Plusieurs miles à l’est de l’incendie de forêt, le plus petit Mescal Fire était à 23% de confinement mardi. Les pompiers ont levé les ordres d’évacuation pour les résidents de la communauté de San Carlos et dans les régions de Soda Canyon et Coyote Flats. Mais la communauté d’East El Capitan était toujours en évacuation obligatoire.

Le feu a brûlé près de 105 miles carrés (13 kilomètres carrés) – principalement des broussailles du désert, du chêne et de l’herbe. Il a été signalé pour la première fois le 2 juin au sud-est de Globe.

La cause est toujours à l’étude.

Pendant ce temps, dans le nord de l’Arizona, un incendie de forêt beaucoup plus petit a fermé mardi un tronçon de la US Highway 180. L’incendie, de seulement 5 kilomètres carrés, a été signalé lundi à 37 kilomètres au nord-ouest de Flagstaff. La cause est inconnue.

Contributeurs : Rafael Carranza et Amaris Encinas, République de l’Arizona ; The Associated Press.