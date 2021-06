Telegraph Fire continue de faire rage en Arizona; Feu de Mescal contenu à 8%

Une paire d’incendies de forêt à évolution rapide a continué de croître lundi en Arizona, brûlant plus de 100 000 acres, provoquant des évacuations dans certaines régions et forçant la fermeture de quatre autoroutes nationales.

Les résidents de Superior ont regardé avec méfiance l’incendie du Telegraph s’étendre à plus de 56 000 acres, entourant la ville minière à l’est, au sud et à l’ouest alors que les équipes de combat s’efforçaient de contenir l’empiétement de l’incendie le long des États-Unis 60 et des maisons au sud de l’autoroute. Il devrait continuer de croître cette semaine car les conditions sèches et les vents violents alimentent les flammes.

La fumée de l’incendie était visible autour de la ville à l’est de Phoenix. Les flammes et le feu ont englouti l’un des points de repère de la région, le mont Picketpost, au sud de Superior.

« Si vous pouvez le voir à des kilomètres, vous ne pouvez qu’imaginer à quel point les flammes étaient grandes en personne », a déclaré Camran Ramos, un résident de Superior qui a déclaré au réseau Arizona Republic of USA TODAY qu’elle et sa famille commençaient à se préparer à évacuer à tout moment.

Ils prendront « les choses importantes : papiers, médicaments. Tout le reste, si ça passe, ça passe », a-t-elle déclaré.

Le Telegraph Fire est resté à confinement zéro lundi après-midi.

À l’est, dans la réserve indienne Apache de San Carlos, près de Globe, l’incendie de Mescal a consumé plus de 52 800 acres, augmentant de 14 000 acres depuis dimanche, selon les pompiers et le département de la qualité de l’environnement de l’Arizona. L’incendie a été maîtrisé à 8%, selon InciWeb, un site Web de suivi des incendies de forêt exploité par le US Forest Service.

L’incendie de Mescal, qui a commencé le 1er juin, est alimenté par l’herbe et les broussailles ainsi que par des conditions de sécheresse, ont déclaré des responsables des incendies. La cause reste sous enquête.

Bien que la cause de l’incendie du Telegraph fasse également l’objet d’une enquête, il a probablement été déclenché par des personnes, selon InciWeb, un site Web de suivi des incendies de forêt exploité par le US Forest Service.

Les deux incendies de forêt ont forcé le ministère des Transports de l’Arizona à fermer des tronçons de l’US 60 – l’une des principales autoroutes est-ouest de l’État – ainsi que les routes nationales 60, 70 et 170.