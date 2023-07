Telegraph fait allusion à la raison pour laquelle Biden a snobé le Royaume-Uni pour le leadership de l’OTAN

Washington aurait été consterné par les efforts de la Grande-Bretagne pour former des pilotes ukrainiens sur des F-16 sans l’approbation des États-Unis

Les États-Unis ont refusé de soutenir la candidature du secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace pour devenir le prochain secrétaire général de l’OTAN en raison de ses plans ambitieux de soutien militaire à l’Ukraine dans son conflit avec la Russie, a rapporté mercredi le Daily Telegraph, citant des sources.

Ces dernières semaines, Wallace, un faucon anti-russe convaincu qui menait la poussée pour armer Kiev avec des chars lourds et des missiles à longue portée, était largement considéré comme le favori pour succéder au chef sortant de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

Cependant, selon le Telegraph, Washington était « consterné » lorsque la Grande-Bretagne, avec les Pays-Bas, a convenu le mois dernier de former une « coalition internationale » pour aider Kiev à se procurer des F-16 fabriqués aux États-Unis et à former des pilotes ukrainiens pour piloter les jets de 4e génération, sans demander l’approbation préalable de Washington.

Une source du Telegraph a affirmé que le déménagement « a mis fin à tout espoir restant » que les États-Unis soutiendraient la candidature de Wallace. Plusieurs jours après l’annonce conjointe, les États-Unis ont accepté d’autoriser leurs alliés occidentaux à fournir à l’Ukraine les avions à réaction F-16 que Kiev réclamait depuis des mois et ont signalé qu’ils participeraient aux efforts de formation. Cependant, les responsables occidentaux ont déclaré que l’Ukraine ne devrait pas espérer obtenir les jets de si tôt.

Selon un précédent rapport du Daily Mail, Biden, qui a des racines irlandaises, aurait également rejeté la candidature de Wallace car le ministre avait servi dans l’armée britannique pendant les Troubles, la période de violence sectaire en Irlande du Nord entre les années 1960 et la fin des années 1990.

Un autre rapport du Daily Telegraph a également suggéré que la candidature de Wallace avait été bloquée par plusieurs dirigeants européens qui ont fait pression pour que le prochain chef de l’OTAN vienne d’un pays de l’UE.

Publiquement, Biden a déclaré que Wallace ferait un « très qualifié » chef du bloc, mais s’est abstenu d’approuver sa candidature. Wallace, qui avait déjà longuement parlé de sa vision de l’avenir du bloc, a signalé le mois dernier qu’il n’avait pas l’intention de se disputer le poste.

Mardi, le Daily Telegraph a affirmé, citant des sources, que Biden préférerait que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, soit le prochain chef de l’OTAN, bien que le responsable de l’UE ait déclaré plus tôt qu’elle n’était pas intéressée.

Plus tôt cette semaine, les membres du bloc ont convenu de prolonger d’un an le mandat de Stoltenberg. Le secrétaire général dirige l’alliance militaire dirigée par les États-Unis depuis 2014, son mandat ayant été prolongé à trois reprises.