Telegram est confronté à une panne dans certaines régions du monde, a confirmé la société sur Twitter. Bien que la société de messagerie n’ait pas indiqué la raison de la panne partielle, elle a confirmé que plusieurs utilisateurs en Europe et au Moyen-Orient sont principalement touchés. Selon Downdetector, l’outil de suivi des pannes de site Web et d’application, l’erreur avec la plate-forme a culminé à 18h54 aujourd’hui, bien que le problème semble être résolu par la suite. Plus tôt cette semaine, plusieurs services Google tels que Gmail, Drive, YouTube, etc. ont été confrontés à une panne massive dans le monde.

Downdetector montre que plusieurs utilisateurs de Telegram sont confrontés à des problèmes de connectivité avec l’application, tandis que certains sont incapables de recevoir ou d’envoyer des messages. Moins d’utilisateurs ont également signalé des problèmes de connexion avec la plate-forme. Selon la carte des pannes en direct de Downdetector, les utilisateurs vivant au Royaume-Uni, en Belgique et en Allemagne sont les plus touchés. Les utilisateurs sont à Téhéran, l’Iran a également eu un impact sur le problème inconnu. Notamment, les utilisateurs de Telegram en Inde ne semblent pas affectés, montre Downdetector. « Environ la moitié des utilisateurs concernés sont de nouveau en ligne (principalement en Europe de l’Est, dans certaines parties du Moyen-Orient). Je travaille pour ramener le reste. Pas longtemps maintenant », a déclaré Telegram dans un message sur Twitter. Comme prévu, plusieurs utilisateurs se sont tournés vers les plateformes de réseaux sociaux pour se plaindre du problème avec la plateforme.

Pendant ce temps, plus tôt cette semaine, Google a subi une panne mondiale qui a affecté ses plates-formes telles que Gmail, Drive, YouTube, etc. pendant environ 45 minutes. La société a expliqué que l’erreur de lundi était causée par un « problème de quota de stockage interne » qui gère l’authentification. Pendant la panne, les utilisateurs s’étaient plaints de ne pas pouvoir utiliser ses services sur les appareils de bureau, Android et iOS. Bien que certains utilisateurs aient suggéré des solutions de contournement avec le mode incognito, beaucoup ont été largement impactés pendant près d’une heure.