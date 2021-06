Telegram Update ajoute des arrière-plans animés super chauds

Télégramme a déposé une mise à jour importante aujourd’hui sur les plates-formes mobiles et de bureau que vous voudrez récupérer tout de suite. Pour les utilisateurs mobiles, vous bénéficiez d’une nouvelle fonctionnalité d’animation d’arrière-plan vraiment amusante qui ajoute une belle touche de personnalisation dans les conversations, et toutes les plates-formes reçoivent de nouveaux avantages pour les appels vidéo.

Animations !

Pour ces animations, Telegram est te laisser personnalisez entièrement ou choisissez des arrière-plans animés de chats prédéfinis. Ces animations peuvent avoir des motifs ou simplement montrer les couleurs proposées par Telegram. Si vous voulez vraiment vous déchaîner, vous pouvez choisir les configurations de couleurs, ajouter ou supprimer des couleurs, puis partager ces mises en page personnalisées avec des contacts dans Telegram.

Une fois que vous avez défini votre arrière-plan, vous pouvez prévisualiser l’animation à partir de l’éditeur, mais au fur et à mesure que vous envoyez des messages, votre arrière-plan s’animera et changera constamment. C’est un effet vraiment cool qui, selon Telegram, est une première pour une application de messagerie.

Comme bonus animé supplémentaire, vous commencerez à voir de nouvelles animations lorsque vous ajouterez des autocollants ou des emoji, où l’élément saute « de manière transparente » de la zone du clavier dans votre chat. Ce n’est pas une fonctionnalité énorme, mais certainement une belle touche de polissage. Oh, il y a aussi de nouveaux emoji animés.

Appels vidéo de groupe !

En fait, je veux hésiter à appeler les chats vidéo de Telegrams « appels vidéo de groupe » car ils ne fonctionnent pas vraiment comme un appel vidéo traditionnel. Au lieu de cela, vous devez ouvrir l’un de ces horribles chats vocaux auxquels les gens se sont convaincus de participer, puis activer la vidéo. C’est très étrange et semble être un pas trop éloigné d’un appel vidéo facile entre plusieurs personnes. Dans les deux cas…

Dans la mise à jour d’aujourd’hui, Telegram est te laisser allumez facilement votre vidéo pendant les conversations vocales pour créer des appels vidéo. Vous devriez voir une icône vidéo pendant les discussions vocales pour l’activer.

La mise à jour vous permet également d’épingler une vidéo, de partager votre écran dans ces conversations vidéo/vocales et de profiter d’une suppression améliorée du bruit. Pour les ordinateurs de bureau et les tablettes, Telegram a également ajouté un panneau latéral optimisé et une vue en écran partagé.

La mise à jour est en direct sur toutes les plateformes.

Lien Google Play: Télégramme