Telegram Update ajoute au moins 10 nouvelles fonctionnalités

Télégramme déploie aujourd’hui une énorme mise à jour avec des fonctionnalités qui touchent à tout, des appels vidéo aux messages qui se suppriment automatiquement à l’audio dans le partage d’écran et les vitesses de lecture vidéo. Ils ont même modifié l’outil de dessin et ajouté des emoji plus animés. C’est un gros !

La nouvelle version est 7.9.0 de Telegram et elle a déjà frappé mon appareil Android. Si vous êtes un utilisateur de Telegram, rendez-vous sur Google Play maintenant et je parie que vous le verrez aussi.

D’accord, alors voici tout ce qui est nouveau !

Appels vidéo de groupe 2.0, qui sont une implémentation vraiment maladroite qui implique des discussions audio pour une raison quelconque, permet désormais jusqu’à 30 flux vidéo et 1 000 téléspectateurs. Telegram dit qu’ils prévoient de continuer à étendre cette limite de plus en plus. Mais sérieusement, pouvons-nous simplement obtenir un bouton de chat vidéo et ne pas avoir à créer un groupe, puis ouvrir un chat audio, puis obtenir des flux vidéo ? C’est bizarre, les développeurs de Telegram.

Messages vidéo 2.0 ont été ajoutés et ils fournissent des vidéos de plus haute résolution, ainsi que des touches pour développer pour en voir plus. Telegram vous permet également de mettre en pause/rembobiner/avancer rapidement les messages vidéo, d’utiliser l’audio sur votre appareil pendant que vous les enregistrez et de pincer pour zoomer lors de l’enregistrement avec la caméra arrière.

Vitesses de lecture vidéo incluent désormais des options de 0,5x, 1,5x et 2x. Pour les modifier tout en regardant une vidéo, appuyez sur le bouton de menu à 3 points et sélectionnez la vitesse appropriée. De plus, s’il y a un endroit dans une vidéo que vous souhaitez horodater pour quelqu’un d’autre, répondre avec cette heure ajoute un lien qui peut être partagé ailleurs avec l’horodatage.

Partage d’écran avec son a été ajouté pour les appels individuels, ce qui signifie que l’audio de votre appareil peut être lu à la personne à l’autre extrémité. Pour partager votre écran pendant un appel vidéo, appuyez simplement sur le bouton de l’appareil photo et sélectionnez votre écran comme source.

Suppression automatique des messages a une nouvelle option de 1 mois. Il avait auparavant 1 jour ou 1 semaine, mais maintenant, lorsque vous appuyez sur le menu à 3 points dans une conversation, puis sur « Effacer l’historique », vous pourrez choisir 1 mois pour conserver les discussions un peu plus longtemps.

L’éditeur de médias offre plus de précision dans vos retouches lorsque vous souhaitez dessiner sur une image. Lorsque vous allez dessiner et que vous souhaitez modifier la largeur du pinceau, vous faites glisser le point sur la barre de couleur vers le haut depuis le sélecteur. La largeur du pinceau diminue également si vous effectuez un zoom avant sur une image que vous modifiez.

Pour les utilisateurs de bureau Telegram, l’éditeur de photos vous permet désormais de recadrer, de faire pivoter ou de retourner des images, et vous pouvez également ajouter des dessins ou des autocollants. De plus, si vous souhaitez envoyer ces modifications de bureau avec une qualité supérieure, vous pouvez les envoyer sous forme de fichiers non compressés.

Ajouts de bonus:

Le écran de mot de passe a de meilleures animations et est « plus vif » que jamais

a de meilleures animations et est « plus vif » que jamais Tu peux maintenant pratiquez votre mot de passe de vérification en deux étapes pour certaines raisons

pour certaines raisons Si vous n’avez pas d’e-mail de récupération et que vous oubliez votre mot de passe, un nouvelle option de réinitialisation du mot de passe vous permet de récupérer votre compte, mais cela peut prendre jusqu’à 7 jours

vous permet de récupérer votre compte, mais cela peut prendre jusqu’à 7 jours Les utilisateurs d’iOS obtiennent un nouvelle caméra intégrée

Regarde le mignon nouvel emoji animé au dessous de

Encore une fois, la mise à jour est en ligne, alors allez-y.

Lien Google Play: Télégramme