Voice Chats 2.0 permet également aux administrateurs de groupe et de chaîne d’enregistrer l’audio des discussions vocales et de les publier dans le groupe / canal pour les membres qui ont manqué le direct. Les discussions enregistrées sont enregistrées dans les messages enregistrés. De plus, il existe une nouvelle fonction Lever la main qui aidera les participants en sourdine à indiquer facilement qu’ils veulent parler. Les administrateurs verront une nouvelle animation chaque fois qu’un participant utilise l’option de lever de main. Appuyez sur l’animation Lever la main pour ouvrir une fenêtre contextuelle avec une option permettant au participant de parler, d’ouvrir une discussion ou de supprimer le participant. Il existe également une option pour partager des liens d’invitation vers des conversations vocales. Ce paramètre permettra aux administrateurs de créer des liens distincts pour les orateurs et les auditeurs. Les administrateurs ont désormais également la possibilité d’ajouter des titres aux conversations vocales pour aider les membres à voir le sujet de la conversation avant de se joindre.

