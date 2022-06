Telegram Premium lancé pour 4,99 $ par mois

Le niveau Premium de Telegram est désormais disponible dans le monde entier pour 4,99 $/5,49 €/469 INR par mois. Les utilisateurs qui souhaitent passer à Premium devront mettre à jour leur application Telegram vers la version 8.8, puis se diriger vers les paramètres de l’application et sélectionner la nouvelle option Telegram Premium.

Telegram indique que son nouveau service d’abonnement permet de prendre en charge la version gratuite de Telegram tout en payant pour toutes les nouvelles fonctionnalités de la version Premium de l’application.

Voici toutes les nouvelles fonctionnalités disponibles dans Telegram Premium :



Pas de pubs

Dans certains pays, Telegram diffuse des messages sponsorisés sur de grandes chaînes publiques. Ces publicités aident à prendre en charge les coûts d’exploitation de Telegram mais n’apparaîtront plus pour les abonnés de Telegram Premium.





Téléchargements de fichiers de 4 Go

Avec Telegram Premium, les abonnés pourront désormais envoyer des fichiers de 4 Go, soit suffisamment d’espace pour 4 heures de vidéo 1080p ou 18 jours d’audio de haute qualité. Les utilisateurs de Telegram de niveau gratuit pourront également télécharger des fichiers de 4 Go qui leur seront envoyés par les utilisateurs de Telegram Premium.





Téléchargements plus rapides

Les abonnés Premium peuvent télécharger des médias et des fichiers à la vitesse la plus rapide possible. Vous pouvez accéder à tout ce qui se trouve dans votre stockage cloud illimité aussi rapidement que votre réseau peut suivre.





Limites augmentées

Avec Premium, vous pouvez suivre jusqu’à 1 000 chaînes, créer jusqu’à 20 dossiers de chat contenant jusqu’à 200 chats chacun, ajouter un quatrième compte à n’importe quelle application Telegram, épingler 10 chats dans la liste principale et enregistrer jusqu’à 10 autocollants favoris.



Vous pouvez également rédiger une biographie plus longue et y inclure un lien. De même, Premium permet d’ajouter plus de caractères aux légendes des médias. Trouver la bonne façon de répondre à n’importe quel message sera plus facile avec jusqu’à 400 GIF préférés. Enfin, les utilisateurs Premium peuvent réserver jusqu’à 20 liens publics t.me, permettant à tout groupe ou canal que vous créez de se démarquer avec un lien court et concis.



Voix au texte

Les messages vocaux peuvent être convertis en texte pour les moments où vous ne voulez pas écouter, mais voulez voir ce qu’ils disent. Vous pouvez évaluer les transcriptions pour les améliorer.





Autocollants et réactions uniques

Des dizaines d’autocollants ont désormais d’impressionnantes animations plein écran, que les utilisateurs Premium peuvent envoyer dans n’importe quel chat pour ajouter une émotion supplémentaire et des effets expressifs visibles pour tous les utilisateurs. Cette collection d’autocollants premium sera mise à jour mensuellement par les artistes de Telegram.



Les utilisateurs Premium débloquent également plus de façons de réagir aux messages, avec plus de 10 nouvelles options emoji.





Gestion des discussions

Telegram Premium inclut de nouveaux outils pour organiser votre liste de chat – comme changer votre dossier de chat par défaut pour que l’application s’ouvre toujours sur un dossier personnalisé ou, par exemple, Non lu au lieu de Tous les chats.



De plus, les abonnés peuvent activer un paramètre dans Confidentialité et sécurité pour archiver et désactiver automatiquement les nouvelles discussions, aidant ainsi à organiser même les listes de discussion les plus occupées.





Photo de profil animée

Les vidéos de profil des utilisateurs premium seront animées pour tout le monde dans l’application, y compris dans les chats et la liste de chat. Laissez tout le monde voir votre nouveau look ou laissez libre cours à votre créativité avec une animation en boucle unique.



Badges Premium

Tous les utilisateurs premium reçoivent un badge spécial Premium qui apparaît à côté de leur nom dans la liste de discussion, les en-têtes de discussion et les listes de membres dans les groupes – montrant qu’ils aident à soutenir Telegram et font partie du club qui reçoit des fonctionnalités exclusives en premier.





Icônes d’application premium

De nouvelles icônes sont disponibles que les utilisateurs premium peuvent ajouter à leur écran d’accueil pour mieux correspondre à leur personnalité ou à leur fond d’écran. Choisissez parmi une étoile premium, un ciel nocturne ou un avion turbo.



Dans des nouvelles connexes, Telegram a également annoncé qu’il comptait désormais plus de 700 millions d’utilisateurs dans le monde. L’entreprise est particulièrement fière de cette étape car elle n’a jamais payé pour faire la publicité de son application et s’appuie uniquement sur les recommandations du bouche-à-oreille.

Telegram propose également plus de 100 correctifs et optimisations aux applications mobiles et de bureau pour tous les utilisateurs avec sa dernière mise à jour d’application.

