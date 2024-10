Telegram partage les détails des utilisateurs avec de nombreux États, admet le PDG Durov — RT World News

La plateforme coopère avec les autorités dans des affaires pénales depuis 2018, a révélé son co-fondateur et chef

Le PDG de Telegram, Pavel Durov, a révélé mercredi que le service de messagerie respectait les politiques de confidentialité de plusieurs pays et divulguait correctement des informations sur les criminels aux autorités au cours des six dernières années.

Le milliardaire technologique d’origine russe a toujours reçu l’ordre de ne pas quitter la France après avoir été arrêté à Paris fin août et inculpé de plusieurs délits, tels que l’exploitation d’une plateforme utilisée pour le crime organisé et le refus de coopérer avec les autorités françaises.

Le mois dernier, Durov, qui est également co-fondateur de la société, a annoncé une mise à jour des conditions d’utilisation et de la politique de confidentialité de la plateforme, qui, selon lui, indiquerait clairement que les adresses IP et les numéros de téléphone de ceux qui enfreignent les règles du messager « peut être divulgué aux autorités compétentes en réponse à des demandes légales valables ».

Dans un message de suivi sur sa chaîne Du Rove mercredi, le PDG de Telegram a noté que la nouvelle politique ne constitue pas une « changement majeur » dans le fonctionnement de la plateforme et qu’elle avait déjà partagé avec les autorités compétentes les détails des criminels qui en abusaient.















« Depuis 2018, Telegram est en mesure de divulguer les adresses IP/numéros de téléphone des criminels aux autorités, conformément à notre politique de confidentialité dans la plupart des pays. » Durov a expliqué, notant que chaque fois que la plateforme recevait un « demande légale dûment formée via les lignes de communication pertinentes », il le vérifierait et divulguerait les adresses IP/numéros de téléphone des criminels dangereux.

Durov a révélé qu’au Brésil, par exemple, Telegram avait divulgué les données de plus de 200 demandes légales depuis le début de l’année, et de près de 7 000 en Inde sur la même période.

Il a également noté une augmentation du nombre de « demandes légales valables » en Europe ces derniers mois, ce qui suggère que cela pourrait être attribué au fait que davantage d’autorités européennes ont commencé à utiliser la bonne ligne de communication pour de telles demandes.

Durov a expliqué que la récente mise à jour de la politique de confidentialité de la plateforme visait uniquement à la rationaliser et à l’unifier, et a souligné que les principes fondamentaux de Telegram n’ont pas changé.















« Nous nous sommes toujours efforcés de nous conformer aux lois locales en vigueur, à condition qu’elles n’aillent pas à l’encontre de nos valeurs de liberté et de confidentialité. » a-t-il dit, ajoutant que Telegram a été conçu pour « protéger les militants et les gens ordinaires des gouvernements et des entreprises corrompus » et n’a jamais permis aux criminels d’abuser de la plateforme ou d’échapper à la justice.

Durov a été arrêté après avoir atterri à un aéroport parisien fin août et libéré sous caution quelques jours plus tard. Il a été inculpé de 12 chefs d’accusation, dont complicité de diffusion de pornographie juvénile, trafic de drogue et blanchiment d’argent. Les accusations découlent de l’accusation selon laquelle les règles de modération laxistes de Telegram permettent une utilisation abusive généralisée du service de messagerie.

L’homme d’affaires a nié avec véhémence ces accusations, soulignant que Telegram s’est toujours efforcé de travailler avec les régulateurs étatiques pour établir « le bon équilibre entre confidentialité et sécurité. » Il a également noté que la plateforme supprime « des millions de publications et de chaînes nuisibles chaque jour » et publie « rapports quotidiens de transparence » sur les mesures prises contre la diffusion de contenus illégaux.