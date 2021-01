L’application de messagerie Telegram est depuis longtemps un moteur de résistance et un ennui pour les tyrans. Les dirigeants autoritaires en Russie et en Iran ont tenté de l’interdire. Lorsque des manifestations ont récemment éclaté en Biélorussie et à Hong Kong, Telegram a été le ciment qui a uni les mouvements démocratiques face aux assauts violents de puissants services de sécurité. De nos jours, cependant, Telegram devient rapidement un refuge en ligne pour un autre type de résistance. Les théoriciens de la conspiration d’extrême droite, les racistes et les insurgés violents ont afflué vers Telegram ces dernières semaines après avoir été bannis des grandes plateformes de médias sociaux américaines à la suite de la prise d’assaut du bâtiment du Capitole à Washington par une foule soutenant le président Donald J.Trump, qui était lui-même. coupé de Facebook et Twitter. Vingt-cinq millions de nouveaux utilisateurs ont inondé Telegram dans les jours qui ont suivi que Twitter et Facebook, réagissant au chaos du 6 janvier au Capitole, ont purgé les utilisateurs qu’ils jugeaient responsables d’avoir incité à la violence ou répandu de la désinformation. Le fondateur de l’entreprise, Pavel Durov, l’a décrite comme «la plus grande migration numérique de l’histoire de l’humanité».

La cascade de nouveaux utilisateurs présente une nouvelle complication pour M. Durov, qui s’est positionné comme un allié sans ambiguïté de la rue et de la liberté d’expression. Il a fait la promotion de Telegram, qui combine les fonctionnalités de Facebook et Twitter avec une messagerie cryptée et une philosophie de modération pratique, comme un refuge pour les opprimés. Alors que Washington et le reste des États-Unis sont en état d’alerte après les violences du Capitole, certains craignent que les caractéristiques qui font de Telegram un outil populaire pour organiser la résistance aux régimes autoritaires ne soient utilisées par l’extrême droite et les partisans extrêmes de M. Trump pour provoquer plus de chaos. Déjà, le FBI a averti les chefs de police de tout le pays d’être à l’affût d’attaques potentielles par des milices armées et des extrémistes racistes.

«Il y a un réel va-et-vient entre les personnes qui utilisent Telegram – et les messagers comme ça – pour de bon, et les personnes qui les utilisent pour saper la démocratie», a déclaré Nina Jankowicz, analyste en désinformation au Centre Wilson, un groupe de recherche non partisan. «Nous constatons la même ouverture et le même sens de connexion que ceux utilisés par les militants démocratiques exploités de manière opportuniste par les extrémistes.» M. Durov a d’abord salué l’afflux d’utilisateurs et a critiqué les grands concurrents américains pour les expulsions, suggérant qu’il s’agissait d’un effort pour limiter la liberté d’expression. Lundi dernier, cependant, M. Durov a annoncé que son équipe avait bloqué des centaines de messages de chaînes américaines appelant à la violence avant l’investiture présidentielle.