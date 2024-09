Telegram n’est pas un « paradis anarchique » – Durov — RT World News

Le PDG de Telegram, Pavel Durov, a déclaré qu’il était complètement faux de présenter sa messagerie cryptée comme une plateforme où les criminels agissent en toute impunité.

L’homme d’affaires russo-français a défendu Telegram après avoir été accusé par les autorités françaises d’avoir permis la diffusion de contenus illégaux.

Durov a publié jeudi une longue déclaration sur sa chaîne Telegram, affirmant qu’il avait coopéré avec les forces de l’ordre françaises dans le passé. « Lorsqu’on me l’a demandé, je les ai personnellement aidés à mettre en place une hotline avec Telegram pour faire face à la menace terroriste en France », il a écrit.

Durov a reconnu que Telegram, qui compte actuellement plus de 950 millions d’utilisateurs actifs mensuels, a connu « douleurs de croissance » ce qui a facilité la tâche des criminels pour abuser de la plateforme. Il a promis de « s’améliorer considérablement » gestion de contenu.















« Il n’est pas facile de trouver le juste équilibre entre confidentialité et sécurité. Il faut concilier les lois sur la confidentialité avec les exigences des forces de l’ordre, et les lois locales avec les lois de l’UE », Durov a poursuivi en soulignant que son entreprise était ouverte au dialogue et « Nous nous engageons à collaborer avec les régulateurs pour trouver le bon équilibre. »

Le milliardaire de la technologie a ajouté que Telegram était « prêts à quitter les marchés qui ne sont pas compatibles avec nos principes », citant des désaccords qu’il a eus avec les régulateurs en Russie et en Iran. Telegram a été interdit en Russie entre 2018 et 2020, et continue d’être bloqué en Iran.

« Nous sommes animés par la volonté d’apporter le bien et de défendre les droits fondamentaux des personnes, en particulier dans les endroits où ces droits sont violés », Durov a écrit.

Tout cela ne signifie pas que Telegram est parfait. Même le fait que les autorités puissent être confuses quant à l’endroit où envoyer les demandes est un élément que nous devrions améliorer. Mais les affirmations de certains médias selon lesquelles Telegram est une sorte de paradis anarchique sont absolument fausses.

En réponse aux accusations de pratiques de modération laxistes, Durov a déclaré que Telegram supprime « des millions de messages et de chaînes nuisibles chaque jour », et publie « Rapports de transparence quotidiens » sur les mesures prises contre la diffusion de contenus illicites, notamment la maltraitance des enfants et le terrorisme.

EN SAVOIR PLUS:

Durov s’exprime pour la première fois depuis son arrestation en France

Il y a deux semaines, la police française a arrêté Durov après l’atterrissage de son jet privé à l’aéroport de Paris-Le Bourget. Il a été inculpé d’une douzaine d’infractions liées aux délits commis via Telegram et libéré sous caution quelques jours plus tard. Le refus présumé de l’application de messagerie de coopérer avec les autorités a finalement conduit les enquêteurs à Durov, ont indiqué les procureurs dans un communiqué de presse. Le PDG a cependant nié que Telegram ait ignoré les demandes des autorités.