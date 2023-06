Telegram ne reçoit des histoires que le mois prochain

Histoires. Ils sont partout. La fonctionnalité lancée par Snapchat en 2013, et adoptée dans une mesure plutôt ridicule par Meta et intégrée à tout, de Facebook à Facebook Messenger en passant par Instagram (avec le plus de succès, de loin) et WhatsApp, expérimentée même par Google, est maintenant en route pour Télégramme.

Sur cette note – dernières nouvelles ! Telegram a jusqu’à présent, d’une manière ou d’une autre, réussi à résister à l’attrait d’ajouter des histoires à son application. Eh bien, plus maintenant. Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a annoncé aujourd’hui que les histoires seraient disponibles sur la plateforme à partir du début du mois prochain. Si vous vous demandez à quoi ils ressembleront, voir ci-dessous, mais sachez que le contenu peut ne pas être sûr pour le travail.

Durov dit que Telegram ne se contenterait pas de copier purement et simplement la fonctionnalité de ses concurrents (vous entendez ça, Meta ?), mais a décidé de le faire « à la manière de Telegram ». Cela signifie que vous choisirez qui peut voir chacune de vos histoires « avec une précision granulaire » (tout le monde, uniquement les contacts avec des exceptions, quelques contacts sélectionnés ou une liste d’amis proches). La fonctionnalité vivra dans une section extensible en haut de votre liste de discussion, et il sera facile de masquer les histoires publiées par n’importe quel contact.

Les histoires prendront en charge les légendes, ainsi que les photos et les vidéos prises simultanément par les caméras avant et arrière. Une histoire expirera dans 6, 12, 24 ou 48 heures – votre choix. Ou vous pouvez le configurer pour que certains soient affichés en permanence sur votre profil, avec des paramètres de confidentialité individuels pour chacun. Et bientôt, vous pourrez republier les messages des chaînes vers les Stories.

Durov dit qu’après les tests internes de la fonctionnalité, même les sceptiques de l’équipe ont commencé à l’apprécier, et maintenant aucun membre de l’équipe ne peut imaginer Telegram sans elle. Cela signifie qu’il est probablement là pour rester une fois qu’il atterrit.

Source