Telegram gagne 2,5 millions d’utilisateurs par jour – Fondateur russe

La croissance massive a augmenté les coûts d’exploitation, mais Pavel Durov reste optimiste

La plateforme de messagerie cryptée Telegram a déjà dépassé les 800 millions d’utilisateurs actifs mensuels et augmente de 2,5 millions d’inscriptions chaque jour, a déclaré mardi son fondateur Pavel Durov.

« Nous sommes heureux et reconnaissants, même si cette croissance massive signifie également une augmentation des dépenses de stockage et de trafic pour servir nos utilisateurs », Durov a posté. « Heureusement, Telegram est super efficace en matière de dépenses et nous avons pris un excellent départ avec la monétisation l’année dernière. »

Telegram n’a pas encore tout à fait réussi à devenir rentable, mais Durov a déclaré qu’il était plus proche de cet objectif « en chiffres absolus » que Twitter ou Snapchat.

Pour aider au financement, Telegram a émis environ 270 millions de dollars d’obligations cette semaine, avec l’aide de « des fonds bien connus avec une excellente réputation. » Durov a noté qu’il avait investi « Des dizaines de millions » dans les nouvelles obligations, en plus des centaines de millions qu’il a dépensés sur la plateforme au cours de la dernière décennie.

« Certaines personnes ont suggéré que j’aurais plutôt dû acheter une maison ou un jet. Mais je préfère rester concentré sur mon travail », il a dit. « Des centaines de millions de personnes se sont inscrites à Telegram parce qu’elles voulaient une plateforme de messagerie indépendante qui donnerait la priorité à ses utilisateurs. C’est ma responsabilité – et le travail de ma vie – de continuer à fournir cette plate-forme.

La liste des milliardaires Forbes 2022 a estimé la valeur nette de Durov à 11,5 milliards de dollars. L’entrepreneur né à Saint-Pétersbourg et son frère mathématicien Nikolay ont également fondé VK – la réponse russe à Facebook – avant de développer Telegram en 2013.

La plate-forme a connu une croissance exponentielle en 2022, après que WhatsApp, propriété de Meta, ait modifié ses paramètres de confidentialité. Il figurait parmi les cinq applications les plus téléchargées au monde et représentait près de 9 % du trafic de données mobiles en Russie.

Durov lui-même a quitté la Russie en 2013 et a depuis obtenu la nationalité française et celle des Émirats arabes unis. Telegram lui-même est enregistré en tant que société à responsabilité limitée à Dubaï, mais l’emplacement de son siège physique n’a pas été rendu public.

Plus tôt cette année, la Norvège a décidé d’interdire Telegram des appareils gouvernementaux, invoquant des inquiétudes concernant son « Origines russes » alors qu’un tribunal brésilien a tenté d’interdire l’application au motif qu’elle refusait de divulguer des informations sur des « néo-nazi » comptes. L’interdiction a cependant été rapidement annulée.